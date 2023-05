Help digitale innovering om landbou in Suid-Afrika toekomsbestand te maak?

Landbou het ’n amper onmoontlike taak: Hoe moet dit voldoen aan die voedselvereistes van ’n wêreldbevolking wat na verwagting teen 2050 9,7 miljard sal wees met natuurlike hulpbronne wat reeds verminder het en steeds daal?

Boonop het die pandemie swakhede uitgelig in ’n voedselsisteem waarin 33% van alle geproduseerde voedsel reeds vermors is en rakke leeggestaan het terwyl surplusvoedsel op plase en in die waardeketting vernietig is.

Gelukkig staan ontwrigtende tegnologie sentraal in die transformasie van die manier hoe ons deesdae besigheid doen, en dieselfde geld vir landbou. ’n Verslag deur die Wêreldbank in 2021 gepubliseer met die titel What’s Cooking: Digital Transformation of the Agrifood System, verken hoe digitale innovering in die landbouwaardeketting help om ondoeltreffendheid in die voedselsisteem aan te spreek, voedselveiligheid te bevorder, hulpbrondoeltreffendheid te verbeter en verbruikers help om die omgewingsimpak en voedingswaarde van voedsel fyn dop te hou.

Digitale innoverings dryf effektiewe landbou

Herman de Kock, Nedbank Kommersiële Banksake se uitvoerende hoof van verkope en dienste stem saam en sê dat digitale innovering verandering in die Suid-Afrikaanse landbou-industrie dryf. ‘Die aanvaarding van digitale tegnologie in Suid-Afrika is deels toe te skryf aan ons unieke uitdagings. Dit sluit presisieboerdery in, wat wat klem lê op doeltreffendheid en om meer met minder te doen, waterdoeltreffende besproeiingsisteme om met Suid-Afrika se waterskaarste rekening te hou asook alternatiewe energiesisteme om wisselvallige elektrisiteitsopwekking en ’n gebrekkige elektrisiteitsnetwerk die hoof te bied.

Talle wêreldklas innoverings wat landbou nou wêreldwyd ingrypend verander, is boonop in Suid-Afrika ontwikkel. ’n Voorbeeld hiervan is Aerobotics se luggebaseerde data-analitiese spesialiswerk, wat die wêreld se vrugte- en neutbedryf in staat stel om produksie te beskerm en te verbeter; opbrengste te voorspel; watervermorsing te verhoed en seker te maak dat elke boom die hoeveelheid water kry om te floreer.’

Nuwe tegnologie wat ook die sektor op horings neem, is Veriphy, ’n wolkgebasseerde platform wat van hommeltuigbeelde en kunsmatige intelligensie gebruik maak om vee te tel en gedetailleerd verslag te doen en meer gevorderde gedragsanalise te bied wanneer dit nodig is. Onder andere word dié tegnologie deur finansiële instellings ingespan om bates vir finansiering en versekering te verifieer.

Meer beheer buite die plaashek

Digitale innoverings gee ook meer beheer aan die produsent buite die plaashek. Weens die wêreldwye behoefte om voedselveiligheidsisteme te versterk, voedselvermorsing te minimaliseer en bedryfsdoeldreffendheid te optimaliseer, asook verbruikers se toenemende aandrang op deursigtigheid, het naspeurbaarheid ’n noodsaaklike komponent van die voedselketting geword. De Kock sê dat twee Suid-Afrikaanse maatskappye die doelpale verskuif het wat dit betref.

‘SDX Africa se AgriTrust blokketting-gebaseerde Web3-ekosisteem stel elke rolspeler in die waardeketting in staat om hul eie data te beheer en te bestuur wat privaatheid en veiligheid aan die hand werk. Deur van boodskapkanale op die blokketting gebruik te maak, kan rolspelers maklik inligting met mekaar deel, wat bydra tot ’n meer effektiewe en deursigtige aanbodketting. Dié oplossing verbeter naspeurbaarheid en verantwoordbaarheid in die aanbodketting terwyl dit regverdige en etiese gebruike bevorder.’

Hy voeg by dat die nuwe landbou-tegnologiemaatskappy, neXgro SA, wat data deursitig opspoor en nagaan, se virtuele platform produsente in staat stel om beheer oor hul produk gedurende die hele voedselproduksie-waarde-ekosisteem te behou en beter pryse te vra. Hulle kan ook direk met betroubare rolspelers in die waarde-ekosisteem handel dryf. ‘Deur dié geïntegreerde handelsketting fasiliteer neXgro strategiese vennootskappe om storings- en logistieke doeltreffendheid te verbeter en gebruikers se voedselveiligheidsbelange te beskerm. Hulle lewer ook onpartydige agronomiese dienste en bied advies.’

Die ewolusie van die tradisionele handelsmodel

Landbou e-handel, of aanlynhandel van landbouprodukte en insette, gee ook meer beheer aan die produsent. Tradisioneel behels landbouwaardekettings talle tussengangers tussen boere en verbruikers wat elk ’n winsmarge byvoeg. Gevolglik kry boere tipies ’n klein aandeel van die prys wat eindverbruikers betaal, wat op hul beurt ’n hoër prys betaal vanweë winsmarges wat deur die loop van die waardeketting bygevoeg word.

Deur ’n eenvoudige benadering tot handel waar koper en verkoper direk met mekaar verbind is, bied e-handel ’n platform vir boere om hul produkte aan ’n verskeidenheid kopers te bied wat boere toegang tot nuwe markte gee, verspreidingsdoeltreffendheid verbeter en deursigtigheid tot die waardeketting voeg. Dit lewer ook ’n beter inkomste vir boere, verminder vermorsing en koolstofvrystellings en verbruikers ontvang varser produkte.

Suid-Afrika het reeds ’n goed gevestigde landbou e-handel ekosisteem met platforms wat in vars produkte, kommoditeite, vee, landbouinsette en uitvoere spesialiseer. ’n Noemenswaardige voorbeeld is Nile.ag wat kopers en verkopers van vars produkte in die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap met mekaar in verbinding bring en gevolglik streeksvoedselsisteme integreer en voedsame kos meer toeganklik vir verbruikers regoor Afrika maak.

De Kock voeg by dat Nedbank se eie Avo B2B traksie in die landbougemeenskap kry. ‘Dit word goed ontvang, want dit help rolspelers in die bedryf om bedryfskapitaal te optimaliseer. In die post-Covid-19-omgewing waar die meerderheid boere finansieel aan bande gelê is, is die moontlikheid van ’n leningsoplossing wat poog om produksie-insetkostes te ondersteun ’n baie welkome verwikkeling vir ons sektor.’

Nedbank hou ’n besprekingsessie by die Nasie in Gesprek-verhoog tydens NAMPO Oesdag waartydens die digitale ekosisteem en die manier waarop dit die landbousektor verander het, verken word. Dié sessie behels ook ’n in-diepte verkenning van die innoverings wat help om die toekoms van die bedryf te vorm. Dié besprekingsessie vind om 11:00, Donderdag, 18 Mei, plaas. Herman de Kock is die gespreksleier en talle van die opwindende innoverings wat in hierdie artikel genoem word, word onder die loep geneem. Vir meer inligting, of om vir die geleentheid te bespreek, besoek die Nedbank-stalletjie by die NAMPO Oesdag van 16 tot 19 Mei 2023, in Bothaville, Vrystaat.

Bron: Nedbank