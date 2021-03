HBH Tuli wen Stefan van Wyk-wisseltrofee vir die Tuli-kudde van die Jaar 2020

This post is also available in: English

Getroue vriend en kollega wat ՚n groot rol in die vetiging en uitbou van ProAgri gespeel het, Stefan van Wyk, se naam leef na sy afsterwe in 2018 voort in die Stefan van Wykwisseltrofee.

Stefan was wyd bekend in die landbougemeenskap; ook as Tulikeurder/-inspekteur. Die Tuli-genootskap het ՚n wisseltrofee spesiaal vir hom geskep vanweë sy betrokkenheid by die Tuli-ras. Die trofee is geborg deur Donkerhoek Tuli en Alpha & Omega Tuli-stoet.

Verlede jaar is die toekenning vir die tweede keer gemaak tydens die Tuligenootskap se toekenningsaand oor Zoom. Stefan se kinders was ook by die Zoom-geleentheid ingeskakel. Die wenner van die Stefan van Wyk-wisseltrofee vir die Tuli-kudde van die Jaar 2020 was HBH Tuli: Russel en sy seun Ed Clark van Dortrech, Oos-Kaap. Russel is in beheer van hulle die Herefords en Ed van die Tuli-stoetery. Russel is ook president van SA Stamboek. Die HBH Tuli-stoet is in 1991 gestig.

Wyle Stefan van Wyk, na wie die Stefan van Wyk-wisseltrofee genoem is, was ՚n gewaardeerde kollega by ProAgri en ՚n steunpilaar in Beesboerderykringe.

Die wenner van die trofee word volgens die volgende kategorieë bepaal:

1. Volledigheid van die kudde se aantekeninge

2. Reproduksie van die kudde teenoor die ras

3. Genetiese vlak van die kudde teenoor die ras.