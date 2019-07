Hartseer nuus vir Lesotho se wolbedryf

This post is also available in: English

Lesotho se wol- en bokhaarbedryf ervaar tans ‘n groot krisis. Die land se regering verbied die boere om wol en bokhaar buite die land of aan Suid-Afrika te verkoop. Lesotho se boere verkoop alreeds vir 44 jaar hulle wol deur BKB in Port Elizabeth.

Hulle word gedwing om dit aan ‘n Sjinese handelaar, Stone Shi, te lewer (Lesotho Wolsentrum). Die regering het ondertussen besluit om die verbod op die verhandeling buite landsgrense vir drie maande op te hef – van einde Junie tot einde September 2019.

Hierdie situasie veroorsaak armoede onder die boere in Lesotho, want van hulle het nog nie hulle geld by die Sjinese handelaar ontvang nie.