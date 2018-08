Handelsmerklose tabakprodukte bedreig meer as 8 000 boere se werk

This post is also available in: English

Agri SA is baie bekommerd oor wetgewende voorstelle om regulasies rakende sogenaamde handelsmerklose verpakking (plain packaging) vir sigarette en ander tabakprodukte af te dwing. Agri SA het sy kommentaar oor die Wetsontwerp op die Beheer van Tabakprodukte en Elektroniese Leweringstelsels ingedien. Die indieningstydperk vir kommentaar het vandag gesluit.

Indien die wetsontwerp bekragtig word sal sowat 8 000 boere se werk in die landelike gemeenskappe van Limpopo, Mpumalanga en Noordwes bedreig word.

Onafhanklike navorsing deur Ipsos het bevind dat meer as 1 miljoen pakkies sigarette daagliks in Suid-Afrika onwettig verkoop word – wat beteken dat aksynsbelasting op die produkte nie betaal word nie. Dit lei tot ‘n verlies van meer as R7-miljard in belastingsinkomste vir die regering in 2018. Die gebruik van handelsmerklose verpakking sal dié oortreders in hulle kwaad stook, aangesien die vervalsing en belastingontduiking makliker sal wees. ‘n Verdere implikasie is dat kinders meer blootgestel word aan gewetenlose onwettige tabakhandelaars.

“Die Suid-Afrikaanse tabakbedryf is reeds genoegsaam gereguleer en enige verdere ingryping sal teenproduktief wees in terme van openbare gesondheid en misdaadvoorkoming,” sê Pietman Roos, hoof van Korporatiewe Sake en Kommunikasie by Agri SA.

“Die handelsmerklose verpakkingsvoorwaardes sal ook ‘n hele waardeketting afskaf, inbreuk maak op die grondwetlike regte van belastingbetalende maatskappye en lei tot ‘n toename in die onwettige handel.”

Agri SA voer aan dat dié bepalings op artikel 16 (reg tot vryheid van spraak) en artikel 25 (eiendomsregte) van die Grondwet sal inbreuk maak. Verder is sodanige beperkinge buite verhouding met die beleidsdoelwitte omdat daar reeds ‘n reeks gesondheidsregulasies bestaan.

“Die Suid-Afrikaanse tabakbedryf het reeds grootskaals belê in die ondersteuning van meer as 150 opkomende boere, aangesien dié gewas unieke geleenthede bied om landbouhervorming te versnel. Die beskerming van die vooruitgang wat reeds bewerkstellig is moet hoog op die prys gestel word, bo die van ongetoetste en ontwrigtende regulatoriese ingrypings.”

Agri SA ondersteun die regeringsbeleid om openbare gesondheid te bevorder, deur onder meer opvoeding en bewusmaking van gesondheidskwessies, maar ons glo vas dat die voorgestelde wetgewing in werklikheid teen-produktief sal wees. Daar sal meer beleidsdoelwitte bereik word indien onwettige sigarethandel bekamp word.

Agri SA sal voortgaan om met die regering te werk ten opsigte van die voorstel vir handelsmerklose verpakking in die belang van kommersiële en opkomende tabakboere.

Bron: Agri SA