Haglike paaie ekonomiese en veiligheidsrisiko

Die haglike toestand van Suid-Afrika se paaie is tans ’n veiligheids- en ekonomiese-risiko vir landbou en individue.



TLU SA is baie bekommerd oor die toestand van die land se paaie. Dit het reeds en gaan net groter impak op die ekonomie hê, en nog belangriker is dat dit nie meer aldag veilig op die paaie is nie. Daar is verskeie faktore wat ’n rol speel en TLU SA besef swaar reën die afgelope weke en die daarmee gepaardgaande vloede het paaie beskadig, maar die feit is dat heelwat paaie reeds in ’n swak toestand was vóór die swaar reën en vloede.



Hier word na beide grond- en gruispaaie verwys as paaie wat dringend aandag nodig het, want weens die gebrek gereelde instandhouding is die toestand van die paaie nou so erg dat dit oorgebou moet word. Dit is verby die stadium waar instandhouding nog ’n moontlike oplossing is.



“In Limpopo moes ons onlangs ’n leier boer en voedselprodusent aan die dood afstaan weens die haglike én gevaarlike toestand van die R522 tussen Vivo en Louis Trichardt. Mnr. Gillie Fick was ’n bekende in die beesboerbedryf en het Vrydag tragies ontkom weens ’n slaggat in ’n pad wat besaai is met slaggate. Mnr. Gert Fourie is onlangs op dieselfde pad in ’n motorongeluk dood. Daar kom gereeld ernstige ongelukke op die pad voor met te veel sterftes,” vertel mnr. Drickus Botha, TLU SA Streekbestuurder: Noord.



“In Limpopo het die Landbou-unie en sy strukture gereeld met die Departement Openbare Werke – in opdrag van die vorige LUR – gesprekke gevoer. Die Departement egter dié produktiewe en gereelde gesprekke eensydig opgeskort.”



Oral in Suid-Afrika hoor boere dieselfde storie: Daar is nie geld, mannekrag en masjinerie nie. Tog is daar in die brandstofprys – wat omtrent elke maand styg – ’n groot gedeelte vir die instandhouding van paaie. Wat word van dié geld?



“Onlangs is R5000 vir elke taxibestuurders gegee ter kompensering van verliese wat hulle gely weens die toestand van die paaie. Boere ly selfs meer skade aan hul voertuie en produkte wat by die markte moet uitkom, om die volk te voed. Daar is selfs vervoerkontrakteurs wat weens die toestand van paaie weier om dié spesifieke paaie te gebruik terwyl ander kontrakteurs hul tariewe verhoog as hulle by boere – tot wie toegang net op die verwaarloosde paaie gekry kan word – aflewerings moet doen of kos markte toe moet vervoer,” verduidelik Botha.



“Boerdery-insetkoste is reeds baie hoog en dit is nog voor vandag se brandstof-prysstyging in berekening gebring word. Ons kan eenvoudig nie nog ’n aanslag – soos die nasionale padtoestande – bekostig nie in ons poging om kwaliteit voedsel teen bekostigbare pryse aan die volk te lewer. Die regering moet nou tafel toe kom en op alle vlakke aandag gee die agteruitgang van ons paaie, want dit is reeds ’n krisis,” het Botha benadruk.

Bron: TLU SA