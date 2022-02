GWK en Wildeklawer stig opvoedkundige sentrum vir plaaskinders

‘n Omvangryke droom om grondslagfase onderrig aan plaaskinders te bied en sodoende ’n tasbare verskil in die Noord-Kaap en Suid-Afrika te maak, is besig om gestalte te kry.

GWK en Wildeklawer vat vandag hande om ‘n splinternuwe vroeë kinderontwikkeling (ECD)-sentrum op dié boerdery se plaas sowat 15 km buite Barkly-Wes, Noord-Kaap, oop te maak. Voortaan kan kinders tussen die ouderdomme van twee en vyf jaar hierdie ECD-sentrum elke

weeksdag besoek.

Klawer Kleuters is die tweede sentrum van hierdie aard wat GWK in samewerking met boerderye van die ongewing op die been bring en die eerste daarvan saam met Wildeklawer.

Vir Wildeklawer se Louis en Cora de Kock is dit belangrik om in hul omgewing se jong kinders te belê en by te dra tot onderrig vir hul werknemers se kinders. Louis de Kock glo onderrig is die sleutel om

beter omstandighede vir jou gemeenskap te skep.

“Die enigste manier hoe jy deur armoede kan kom, is eintlik deur opvoeding. Dit is waar dit begin. En jy moet klein begin,” het De Kock by die opening van Klawer Kleuters vertel.

Soggens sal ’n opvoedkundige en assistent seker maak dat die kinders gestimuleer word om op ’n holistiese wyse te ontwikkel, en in die middae gaan die kinders besig gehou word met speletjies en vermaak. Kinders kry ook elke dag ’n gebalanseerde ontbyt, teetydhappies en middagete. Hierdie etes is deur ’n gekwalifiseerde dieetkundige ontwikkel.

Vir die volgende 18 maande sal Zelda Johnson – GWK se koördineerder van hierdie projekte en ’n geakkrediteerde maatskaplike praktisyn – gereeld die skool besoek om onderwyser / onderwyseres te mentor en by te staan met lesplanne. Aan die einde van hierdie tydperk bly GWK se span steeds

betrokke, maar die skool word amptelik oorgegee in die hande van die boerdery. Volgens Johnson word die skool se leerplan saamgestel om aan die kinders ’n grondslag te bied van liefde, respek, vertroue en erkenning.

“As die fondament van ons kinders reg is, kan ons begin bou na iets beter,”

verduidelik sy. Klawer Kleuters kan tot 20 kinders in een klaskamer akkommodeer, maar die doel is om mettertyd 50 kinders by die sentrum in te skryf. Tans is slegs kinders van Wildeklawer se werknemers by die

skool ingeskryf, maar in die toekoms sal kinders van omliggende plase egter ook hier kan aansluit.

Louis en Cora de Kock, van Wildeklawer, en Llewellyn Brooks (GWK Groep Besturende

Direkteur) by die opening van Wildeklawer se ECD sentrum op 22 Februarie 2022.

Ter voorbereiding van die skool se opening het GWK saamgespan met Louis en Cora de Kock, eienaars van Wildeklawer, om ’n bestaande gebou op die plaas op te knap, te restoureer, en in te rig met alles wat ’n ECD-sentrum nodig het om sy deure te open volgens die departement van onderwys se riglyne.

“Hoe ongelooflik sal dit wees as ons 100 van hierdie skole saam met verskillende vennote kan implementeer? Dit is ‘n baie groot droom,” sê Neil De Klerk (GWK Uitvoerende Hoof: Groep Bemarking en Kommunikasie).

“As daar dan in elke skool 50 kinders is, maak ons elke jaar ’n verskil in die grondslagfaseontwikkeling van 5 000 plaaskinders,” verduidelik De Klerk.

Op 18 Februarie 2020 het dié droom reeds ’n realiteit begin word: GWK en Genade Boerdery, buite Douglas, het die eerste ECD-sentrum oopgemaak.

Volgens De Klerk is daar reeds ’n aantal voorstelle vir waar en saam met wie die volgende sentrums oopgemaak sal word. Daar word ’n gestruktureerde benadering met beskikbare fondse gevolg om

hierdie skole op ’n volhoubare wyse te implementeer.

“Dit is ’n voorreg om deel te wees van ’n maatskappy soos GWK wat regtig vir die gemeenskap omgee, en wat nie goed doen omdat dit ’n verpligting is nie, maar eerder omdat dit die regte ding is om te doen.”

De Klerk sonder ook Wildeklawer vir lof uit. “Ons wil graag aan Wildeklawer erkenning gee. Suid-Afrika ken hierdie boerdery en sy mense aan hul manier van omgee vir mense en die stappe wat reeds in soveel verskillende projekte geneem is, om ’n tasbare verskil te maak.”

Bron: GWK