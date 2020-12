Grootste verwagte koring-oes sedert 2002

This post is also available in: English

Die verwagte produksie vir koring is 2,148 milj. ton, wat 0,06% of 1 370 ton minder is as die vorige skatting van 2,149 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,21 t/ha is.

Hierdie is die grootste verwagte koring-oes sedert die 2,427 milj. ton van die 2002-seisoen. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,108 milj. ton (52%), in die Vrystaat 432 400 ton (20%) en in die Noord-Kaap 275 650 ton (13%).

Ander gewasse: Die produksieskatting vir moutgars is 550 246 ton, wat 0,46% of 2 520 ton minder is as die vorige skatting van 552 766 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 141 690 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,88 t/ha beloop. Dit is die grootste verwagte moutgars-oes wat nog vir SA aangeteken is. Die verwagte kanola-oes is 163 256 ton, wat 9,97% of 14 800 ton meer is as die vorige skatting van 148 456 ton. Die oppervlakteskatting vir kanola is 74 120 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 2,20 t/ha.

Dit is ook die grootste verwagte kanola-oes wat nog aangeteken is vir SA. Die verwagte hawer-oes (ontbytgraan) vir die 2020-seisoen is onveranderd gelaat op 47 400 ton. Die oppervlakteskatting is 26 200 ha en die verwagte opbrengs is 1,81 t/ha.

Die sesde produksieskatting vir wintergewasse vir 2020 sal op 28 Januarie 2021 vrygestel word.