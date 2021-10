Grootste alternatiewe-energie-en-selfstandigheidekspo in die land: KragDag gaan van krag tot krag

This post is also available in: English

Vooruitgang en sinvolle vernuwing kan nie gekeer word nie. Ná amper ՚n jaar se gespook met die uitdagings van die pandemie en inperkingsreëls wat aangepas is, kon Sakeliga se KragDag-ekspo uiteindelik vanjaar weer van 14 tot 16 Oktober voortgaan.

Die jaarlikse Kragdag-ekspo by Diamantvallei-landgoed, oos van Pretoria, bring sedert 2008 elke jaar duisende skougangers en uitstallers op ՚n feestelike, maar terselfdertyd leersame wyse byeen. Ten spyte van al die uitdagings met die pandemie was vanjaar se KragDag weer ՚n reuse sukses met selfdoenoplossings en vermaak vir die hele gesin. Wat opvallend was, is die skoon terrein, onderlinge bedagsaamheid, vriendelike en gemoedelike atmosfeer en alles wat glad verloop.

In die moeilike besluit oor die leiding neem en deurdruk met die hou van die ekspo moes die organiseerders worstel met die vrae: “Indien nie nou nie, wanneer?” en “Indien nie ons nie, wie?”

՚n Rekordgetal van 488 ondernemings het by die ekspo uitgestal en dit is weer deur 21 000 mense oor drie dae bygewoon, wat dit waarskynlik die grootste ekspo vanjaar in die land maak.

“Ons wens is dat die voorbeeld wat die ekspo gestel het, die weg sal baan vir ander ekspo’s en feeste om ook weer te hervat,” sê HP Steyn, hooforganiseerder van KragDag.

Die ekspo het in 2008 ontstaan toe alternatiewe vir Eskom-kragvoorsiening nog nie vrylik beskikbaar was vir publiek nie en KragDag ՚n handjie vol kragvoorsieners bymekaar gebring het. Dit het intussen gegroei tot ՚n ekspo wat vandag vir besoekers ՚n verskeidenheid doen-jou-eie-ding lewenstyloplossings bied.

Die klem val veral op volhoubaarheid, doeltreffende ontwerp vir sinvolle energie- en watergebruik, benutting van alternatiewe energie, baanbrekertegnologie, veiligheid, gesondheid, voedselproduksie, opvoedkunde en ondernemerskap.

“Ons is baie opgewonde oor die voortdurende groei en potensiaal van die landboubedryf in ons land en is oortuig dat dit in die toekoms nog meer hoogtes sal bereik,” sê Henry Geldenhuys, president van TLU SA.

“TLU SA is hoogs in ons skik met vanjaar se KragDag-geleentheid.” KragDag is enig in sy soort. Dit is die plek waar kundigheid en vernuwing tentoongestel word, waar oplossings gevind word en geleer word. Boonop kan die hele gesin in die genot hiervan meedoen. ’n Paar van die uitstallers is ook gereelde adverteerders in ProAgri, soos Gallagher, Algar en Alzu.

Hier is ’n paar van die landbou-uitstallers en hoogtepunte van die dag:

Die skaapskeer- en wolklasdemonstrasie aangebied deur TAL-TEC was

՚n hoogtepunt van die dag.

Jonathan Toxopeus, verkoopsverteenwoordiger van Algar, vertel meer oor hulle toerusting wat veehantering vir mens en dier maklik maak.

Ons vind meer uit oor Alzu-voere se verskeidenheid lekke en blokke

vir skape, beeste en wild. Alzu verskaf ook produkte vir perde, varke

en pluimvee.

Mark Smit en Lee-Ann Alexander van Gallagher saam met Bianca Henning

van ProAgri.