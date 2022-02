Grootste aanlyn trekker- en implement veiling nog in Suid Afrika

Kwaliteit trekker en implement veiling. Presies wat dit sê!

‘n Mens kan nie deesdae voortgaan op dieselfde wyse as wat jy voorheen gedoen het nie. Die nuwe normaal waarna almal verwys, vereis van jou om vir ‘n slag rond om jou te kyk en besluit hoe jy dinge anders kan doen. Dit is juis hoe Meerkat en FarmSpace uit die boks gedink het en bring nou die veiling na die boer.

‘n Splinternuwe moderne manier van veilings hou. Aanlyn, gerieflik binne die gemak van jou eie huis – implemente en trekkers om van te kies en te keur.

Op 21 tot 24 Februarie 2022 bied Meerkat en FarmSpace die heel eerste en heel grootste aanlyn trekker- en implement veiling aan ter wêreld.

FarmSpace en Meerkat het kragte saamgespan om vir jou die beste tweedehandse trekker, stroper en toerusting veiling van 2022 te bring. Met innovasie in ons DNA, verander ons veilings vir ewig. Geen moeite, maklik en eenvoudig. Sit terug en kyk hoe die hele land bie op jou toerusting!

Vir meer inligting kyk die video hieronder:

Met net toerusting jonger as 10 jaar en elke stuk individueel geïnspekteer, kan ons werklik sê: ‘n Kwaliteit trekker- en implement veiling op sy beste!

“Hierdie is die eerste en nuutste manier waarop die veiling nog gehou is. Geriefliker kan ‘n boer werklik nie kry nie – hy maak ‘n oproep en die res word vir hom gedoen,” sê Ro’an van Tonder, besturende direkteur van Meerkat veilings.

“Alle implemente gelys op die veiling is deur ‘n streng keuringsproses om te verseker dat kopers steeds goeie gehalte trekkers en implemente koop. As hy nie gekeur was of jonger as tien jaar is nie, dan kom die trekker of implemente nie op die lys nie,” verduidelik Ro’an.

“Die toekoms vir aanlynveilings lyk baie belowend vir ons. Ons beoog om verskillende produkte van beeste, plase en ander vee ook op hierdie konsep te verkoop, ons verkoop reeds wild op hierdie manier, wat uitstekend doen,” voeg Ro’an by.

Ro’an sê: “Dit maak nie saak of alles verkoop en of niks verkoop nie. Dit is ‘n konsep waarin ek baie glo en ons gaan aanhou met dit, tot dat dit ‘n sukses is. Dit is ‘n baie eenvoudige stelsel, dit is gerieflik en ek glo dit sal vir almal werk. Een van die grootste voordele is dat die implemente nie iewers heen aangery hoef te word om die veiling te hou nie.”

Kopers kan steeds na die trekkers of implemente gaan kyk en daarna in die gemak van sy eie huis sit en bie.

Meerkat beoog om ‘n tweede trekker- en implement veiling in Augustus te hou, en moontlik ook in die middel van die jaar. Hierdie veiling sal dan vir enige trekker en implement wees – ouer as tien jaar, maar sal steeds deur ‘n streng keuringsproses gaan.

Op aanbod:

50 + Trekkers

73 Implemente

7 Stropers

2 Trokke

6 Geel masjiene









Vir meer inligting kontak:

Ro’an van Tonder

Skakel: +27 82 567 0069

epos: roan@meerkatonline.co.za

Andre Groenewald

Skakel: +27 82 944 0432

epos: andre@farmspace.co.za

