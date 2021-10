Groot kans vir La Nina-verskynsel

This post is also available in: English

Deur Johan van den Berg, Onafhanklike Landbouweerkundige

Die waarskynlikheid dat ‘n La Nina-verskynsel gaan ontwikkel het verhoog na ongeveer 80% en dit behoort vanaf Oktober 2021 tot Maart 2022 te heers.

Reënvalvooruitsigte is gunstig vir die eerste deel van die somer oor die oostelike dele en meer na die mid- tot laatsomer oor die westelike dele

Huidige toestande

Baie warm toestande het begin voorkom in die laaste deel van September oor die sentrale tot noordelike en noordwestelike dele van die land. Ondergemiddelde temperature kom steeds voor oor die grootste deel van die Winterreënvalgebied met ‘n meer as 10%-70% afname in hitte-eenhede teenoor die vorige twee jare vir die periode vanaf 1 Augustus tot einde September. In die Ceresgebied van die Wes-Kaap is die getal hitte-eenhede vanaf 1 Augustus tot 28 September ongeveer 10% minder as in 2010 en 65% minder as in 2019.

In die Breederiviervallei naby Robertson is die getal hitte-eenhede ongeveer 7% minder as in 2020 en 35% minder as in 2019 en in die Grabouw-omgewing ongeveer 60% en 78% minder as in 2020 en 2019, respektiewelik. Hierdie gebrek aan hitte-eenhede gaan ‘n impak uitoefen op die groei en ontwikkeling van gewasse in die Wes-Kaap.

Somergraanboere is in ‘n unieke posisie vir hierdie tyd van die jaar dat die grootste deel van landerye alreeds bewerk is en voorplant kunsmis toegedien is. Die reën in April sowel as in Augustus het gesorg dat boere een tot drie maande vroeër kon bewerk. Dit kan ‘n impak hê op plantdatums sowel as grondwater en grondvrugbaarheid.

Droogtetoestande duur voort in die suidwestelike dele van die Noord-Kaap sowel as die sentrale tot suidelike dele van die Oos-Kaap en dele van die Kleinkaroo. Weidingstoestande is baie swak in hierdie gebiede en boorgat- en oppervlakwater is omtrent totaal afwesig.

Die vlak van opgaardamme in die Somerreënvalgebied is oor die algemeen baie goed met damme in die Vrystaat omtrent nog gemiddeld 90% vol met die Gariep- en Vaaldam op meer as 80% vol en die Vanderkloofdam op 98%. Die Bloemhofdam loop steeds oor op 102%. Daar is vanjaar ‘n baie groot risiko vir vloede indien swaar reënval gaan voorkom omdat damme se bufferkapasiteit baie min is. Sommige damme in die Oos-Kaap bly op kritieke lae vlakke of byna leeg met die Koegadam op slegs 5.6%. Wes-Kaapse damme is op baie gunstige vlakke alhoewel die reënseisoen byna op ‘n einde is.

Die watervlak van die Karibadam is op 39% teenoor 31% verlede seisoen dieselfde tyd terwyl die Katzedam in Lesotho op 64% is en die Mohale dam op 30%. Die Hardapdam in die suide van Namibië is op 58% van vol volume.

ENSO en Indiese Oseaan

ENSO (El Nino Suidelike Ossilasie)

ENSO is steeds op die grens tussen neutraal en swak La Nina. Al die Nino-gebiede was tussen 0.2°C warmer as normaal (Nino1+2) tot 0.5°C koeler as normaal (Nino4) teen die einde van September wat binne die grense van neutraal is. Voorspellings dui egter op groter waarskynlikhede vir ‘n volskaalse La Nina ontwikkeling. In Julie 2021 was die waarskynlikheid vir La Nina minder as 50% en is huidig op byna 80%. Dit lyk ook asof die intensiteit tussen 0.9°C en 1.3°C koeler as normaal gaan wees teenoor vorige voorspellings wat ‘n intensiteit van tussen 0.5°C en 0.9°C koeler as normaal aangedui het. Die huidige voorspelde intensiteit verteenwoordig ‘n matige tot sterk La Nina. Die voorspellings van die ontwikkeling en intensiteit van ‘n volskaalse La Nina word versterk deur die verdere afkoeling van water in die dieper lae van die oseaan onder die Nino-gebiede.

‘n Versterking van La Nina in September en Oktober is baie betekenisvol en kan die tendens aandui vir die res van die seisoen en is die kanse dus goed dat die La Nina gaan heers vanaf Oktober 2021 tot ongeveer Maart 2022.

Die Suidelike Ossilasie Indeks (SOI) as indikator van die invloed van see-oppervlaktoestande op oorliggende weerstelsels in die Nino-gebiede is ook reeds La Nina-neigend sedert die middel van Junie.

Indiese Oseaan

Ongeveer 80% van die hele Indiese Oseaan was teen die einde van September 2021 koeler as normaal met slegs die noordelike Indiese Oseaan wat warmer is. Alhoewel die Indiese Oseaan Dipool (IOD) indeks nou neutraal is, is dit omdat daar nie warmer water ooswaarts teenwoordig is nie. Die Indiese Oseaan in die huidige staat sal positief wees vir reënval oor suidelike Afrika.

Reënval- en klimaatsvooruitsigte

Somerreënvalgebied

Reënval

Die teenwoordigheid van die positiewe fase van die Suidelike Ossilasie Indeks (SOI) as indikator van La Nina is baie positief vir somerreënval. Die SOI was ook in die positiewe fase in September maande van 2020, 2010, 2080, 1998, 1996, 1988 en 1981 wat veroorsaak het dat bogemiddelde reënval voorgekom het ook die grootste deel van die Somerreënvalgebied.

Die neutrale fase van die Indiese Oseaan Dipool (IOD) sal nie ‘n negatiewe invloed uitoefen op reënval nie omdat die grootste deel van die Indiese Oseaan koeler as normaal is en sal eerder positief wees vir reënval. Hoogdrukstelsels sal grotendeels die Indiese Oseaan domineer met ondergemiddelde reënval oor Oos-Afrika. Laagdruksisteme sal meer dominant wees oor die westelike en suidelike dele van Suider-Afrika met bogemiddelde reënval.

Gemiddelde tot bogemiddelde reënval kan verwag word oor die sentrale tot oostelike dele van Suid-Afrika vanaf ongeveer die middel van Oktober om ‘n piek te bereik in November/Desember. Verbeterde reënvaltoestande behoort dan weswaarts uit te brei oor die sentrale tot westelike binneland vanaf Januarie tot Maart. Daar is steeds baie onsekerheid of weersisteme so ver weswaarts gaan beweeg om reën te gee in die verre suidwestelike dele van die Noord-Kaap.

Dit lyk egter asof daar uitkoms is vir die Oos-Kaap met gemiddelde tot bogemiddelde reënval wat hier verwag word vanaf die laaste deel van Oktober. Baie nat toestande word gedurende Oktober en November verwag oor die noordelike dele van die Ooskaap, die grootste deel van KZN en aangrensende dele van Mpumalanga en die Vrystaat.

Korttermynvoorspellings is baie positief oor die sentrale tot suidoostelike en oostelike dele van die land vanaf 30 September tot 7 Oktober, 15 tot 20 Oktober en die eerste week van November. Swaar neerslae en vloede is nie uitgesluit nie.

Temperatuur

Baie hoë temperature sal steeds gedurende Oktober voorkom oor die noordelike, noordwestelike en westelike dele van die land tot die eerste reën gaan voorkom. Koue grepe kan voorkom met skerp temperatuurdalings soos vanaf 2 tot 4 Oktober met moontlike rypskade in die Suid-Vrystaat, oostelike dele van die Noord-Kaap, sentrale tot noordoostelike dele van die Oos-Kaap en suidwestelike dele van KZN. ‘n Meer matige seisoen word verwag oor die sentrale tot oostelike dele vanaf November maar steeds warm tot baie warm wes- en noordweswaarts.

Winterreënvalgebied

Reënvaltoestande het begin verswak gedurende September oor veral die suidwestelike dele van die Winterreënvalgebied waar slegs ligte neerslae voorgekom het. Dit lyk ook asof die kanse vir verdere reën redelik swak is oor die Swartland en aanliggende gebiede maar steeds redelik goed is oor die Suidkaap tot ten minste die middel van Oktober.

Met die ontwikkeling van ‘n La Ninaverskynsel is dit baie moontlik dat somerreënval kan voorkom in die mid- tot laatsomer as gevolg van somerstelsels wat baie ver weswaarts oor Namibië en die Nood-Kaap suidwaarts beweeg.

Namibië

Baie min reën word verwag gedurende Oktober tot die middel van November maar die reënvalvooruitsigte lyk baie goed vanaf ongeveer die tweede deel van November.

Baie warm toestande gaan heers vir die grootste deel van Oktober en die eerste deel van November.



Opsomming en samevatting



Die waarskynlikheid dat ‘n La Nina-verskynsel gaan voorkom het gestyg tot omtrent 80% met ‘n matige sterk intensiteit met temperature tussen 0.9°C en 1.3°C. La Nina behoort tot ongeveer Maart 2022 te heers.



Die grootste deel van die Indiese Oseaan met die uitsondering van die noordelike dele naby Indië, was koeler as normaal teen die einde van September.



Gemiddelde tot bogemiddelde reënval word verwag oor die sentrale tot oostelike Somerreënvalgebied in die eerste deel van die somer wat weswaarts gaan uitbrei in die mid- tot tweede deel van die somer.



Kottermynvoorspellings is positief vir reën oor die sentrale tot oostelike dele in die eerste week van Oktober, vanaf 15 tot 20 Oktober asook die eerste week van November.

Daar is ‘n moontlikheid van ryp in die suidelike helfte van die land in die eerste week van Maart.

Vrywaring:

Die outeur of Santam of enige ander partye in die dokument genoem of aangehaal, waarborg geensins die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van die inligting in die dokument nie. Enige aksies of besluite wat geneem word op grond van die inligting in hierdie dokument word op eie risiko geneem en sal die outeur, Santam of enige ander partye genoem in die dokument geensins verantwoordelik wees vir enige verliese of skades in verband met die gebruik van die inligting soos wat dit voorkom in hierdie dokument nie.