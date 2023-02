Groentetuin vir beginners 2: Eers beplan; dan beplant

deur Tisha Steyn

Voor jy jou tuin kan beplan, moet jy eers mooi kyk hoe die ruimte lyk wat jy tot jou beskikking het: is dit ‘n groot omheinde erf met ‘n vrugte­boord, blombeddings, groot bome wat skadu gooi, ‘n heining wat die wind keer, volson of skadu?

Die meeste groentesoorte het tussen ses en agt uur son per dag nodig om suksesvol te groei. Party blaargroentes kan ook in baie warm klimate baat vind by halfskadu op die hitte van die dag.

Hou ‘n notaboek byderhand waarin jy jou beplanning kan doen.

Organiese voedingstowwe in die grond sorg dat die saad wat jy saai opkom en geil en gesond groei. (Foto: Pixabay)

Ruimte met vaste strukture

Meet hoeveel ruimte jy tot jou beskik­king het. Dit help om ‘n rowwe skets te teken waarop jy afmetings kan aandui.

Goeie beplanning wat ‘n aantal fak­tore in ag neem, sal jou tuinuitleg mak­liker maak, al het jy ‘n uitgestrekte stuk grond of ‘n piepklein voorstedelike erfie.

Teken die strukture op die plan. Waar is die huis en veral, waar is die kombuis?

Watter ander strukture is daar, soos ‘n stoep, swembad, buitenshuise braai- en kuierarea, ‘n heining, hetsy van bakstene of voorafvervaardigde panele, ‘n draadheining of ‘n laning van struike?

Op watter plekke is daar volson, oggendson of namiddagson? Wat is die temperatuur in elke gebied – baie warm, matig of koel?

Is daar groot bome met vlak wortel­stelsels wat wyd en dig uitsprei sodat dit digte skadu gooi en waaronder niks wil groei nie?

Van watter kant af kom die heersende winde en wat dien as windbreker? Is die tuin beskut teen ryp en stormweer?

Waar is die naaste kraan of ander wa­ terpunt, soos ‘n boorgat of watertenk? Waar kan jy ‘n komposhoop maak?

As jou ruimte beperk is, moet jy elke meter optimaal benut deur groente wat daar sal aard te plant. As jy ‘n groot stuk grond van ‘n halwe hektaar het (die helfte so groot soos ‘n rugbyveld), kan jy vir jou ‘n formele tuin (vier­kantige of reghoekige tuin) uitlê wat nie net funksioneel is nie, maar ook ‘n mooi prentjie in die landskap skep.

Ons fokus op ‘n klein tuintjie, want dis makliker om klein te begin, uit jou foute te leer en stelselmatig uit te brei, as om weg te trek met ‘n grandiose projek wat baie kos, ’n voltydse werk word en misluk.

Hoe gesonder die grond, hoe gesonder is die plante en met die korrekte beheermetodes het slak se kind nie ‘n kans op oorlewing in jou tuin nie. (Foto: Pixabay)

Tuinmaak is nie vir sissies nie ...

Grondgehalte

Buiten die grootte van die ruimte tot jou beskikking, is die tipe en gehalte van die grond ook baie belangrik. ‘n Mens kry sanderige grond wat goed dreineer, maar nie juis vog en voedingstowwe vashou nie.

Kleigrond is ‘n swaar grondtipe en kan maklik toeslaan as dit nat is, ter­wyl dit kliphard bak in die somerson. Leemgrond is die ideale tipe, want dit is gewoonlik ryk aan voedingstowwe, dreineer goed en is brokkelrig.

Maak nie saak watter soort grond jy het nie, daar is altyd ‘n plan te make:

Sandgrond kan jy verryk deur baie kompos en ander plantmateriaal in te werk totdat dit ryk aan voedingstowwe is en water en voedingstowwe berg, eerder as dat dit net wegdreineer.

Erdwurms in jou grond is ‘n teken dat die grond gesond en ryk aan organiese materiaal is. (Foto: Pixabay)

Kleigrond kan in die lente opgebreek word wanneer dit nie te nat of te droog is nie, en jy kan kompos, mis, saagsels, kalk, blaarmolm, sand, en ander materiaal inwerk om die klei se struktuur te verander. As die grond baie arm aan voedingstowwe is, kan jy verhewe beddings skep met ‘n mengsel van goeie gehalte bogrond uit die omgewing of aangekoopte kompos, wat verrotte plantmateriaal is, en sand, selfs gewone growwe bousand. Beddings kan bo-op arm grond oortrek met ‘n ou grasperk of ‘n laag bossies gebou word mits jy eers ‘n dik laag karton of ‘n paar lae koerantpapier daarop neersit. Omdat die bossies of gras nie son kry nie, vrek hulle, en mettertyd sal die karton of papier vergaan en deel word van die bedding.

Jy kan dieselfde mengsel gebruik in houers van sowat 20 cm diep en jou groente daarin plant. Enige houer kan werk solank daar dreineringsgate onder-in is sodat die water nie opdam en die wortels laat vrot nie. Dit is belangrik om houers van natuurlike, onbehandelde hout te gebruik, anders kan die chemikalieë waarmee die hout behandel is, uitloog en in jou grond en jou groente beland.

Met ‘n hark kan jy sorg dat die voorbereide beddings waterpas is sodat die kosbare vog nie op een plek opdam nie. (Foto: Pixabay)

‘n Jong, suksesvolle vrugteboer het gesê ‘n mens kan enige grond ‘reg­maak’ met ‘n deklaag, oftewel molm. Molm kan bestaan uit blare of bas, saagsels van onbehandelde hout, den­nenaalde (veral waar die grond baie alkalies is en jy die suurgehalte wil verbeter), neutedoppe of vrugtepitte, en selfs koerantpapier. Met molm is die organiese materiaal nie heeltemal af­gebreek soos met kompos nie, maar dit breek stadig op en word deel van die grond om noodsaaklike voedingstowwe te verskaf. ‘n Deklaag help om die grondvog te behou sodat die grond nie so vinnig uitdroog nie, dit hou die plantwortels koel in die somer en warm in die winter, en dit keer dat onkruid opkom omdat die sade nie sonlig kry om te kan ontkiem nie.

Kompos

Die ideaal is om ‘n komposhoop van tuinmateriaal en groente- en vrugteskille en blare te maak. Meer oor die maak van ‘n eenvoudige komposhoop later in ‘n afsonderlike hoofstuk daaroor.

Met ‘n pik maak jy korte mette van harde grond. (Foto: Pixabay)

Water

‘n Mens kan nie tuinmaak sonder water nie. Die gehalte van die water het ook ‘n invloed op hoe goed die plante groei. ‘n Hoë soutinhoud (brak) sal die grond verarm en jy sal moet aanpassings maak om dit weer te verryk. Reën­water wat in tenks opgegaar word en aan ‘n besproeiingstelsel gekoppel is, is ‘n goeie oplossing vir ‘n watertekort of waar munisipale water baie duur is. Gryswater, soos water uit ‘n wasmasjien of stort- en badwater, kan in ‘n groente­tuin gebruik word, solank daar nie sterk chemikalieë in die water is nie.

Tuinmaaktoerusting

Net soos wat ‘n kok nie kan kosmaak sonder die nodige geskikte toerusting nie, kan ‘n mens nie tuinmaak sonder die regte tuintoerusting nie. Jy hoef nie winkel toe te jaag en duisende rande aan toerusting te spandeer nie. As jy ‘n paar blombeddings het, het jy waarskynlik reeds die meeste van die toerusting.

Met slim beplanning en bestuur kan jy ook gesonde aartappels soos hierdie uit jou tuin oes. (Foto: Pixabay)

Dit sluit in ‘n graaf, ‘n vurk, ‘n hark, ‘n troffel of ‘n handgrafie, ‘n klein harkie, en ‘n vurkie met twee tande (slangtong) waarmee jy bossies met wortel en al uit die grond kan lig, ‘n snoeiskêr, ‘n gewone skêr, en ‘n kruiwa om swaar goed mee te karwei. ‘n Tuinslang en sproeier wat jy met ‘n verstelbare spuitkop kan afwissel, ‘n gieter, tuinhandskoene en ‘n behoorlike breërandhoed is noodsaaklik.

As jy groente gaan plant wat rank, het jy stutte van hout, riete, bamboesstokke of metaal nodig, of ‘n heining van draad wat aan stutpale vasgemaak is, of ogiesdraad wat tussen latte gespan is.

Nie almal het die luukse van ‘n kweekhuis nie, maar rig vir jou ‘n beskutte hoekie in die tuin in waar jy saad in bakkies kan saai en sensitiewe plante kan laat oorwinter. Onthou om enige skerp toerusting en chemiese in­sek- of onkruiddoder veilig buite bereik van nuuskierige kleuters te bêre.

Vrystaande stutte is nodig vir die oprank van tamaties en ander rankgewasse. (Foto: Pixabay)

Verwysingsbronne

Spinasiebeet (Swiss chard) se blare en blaarstingels is sag, anders as die blare en harde blaarstingels van boerkool (kale). (Foto: Pixabay)

