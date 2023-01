Groentetuin vir beginners 1: Hoekom ’n groentetuin?

deur Tisha Steyn

Enigeen kan ՚n groentetuin skep al het jy min plek. Dit verg ՚n bietjie beplanning en baie harde werk, maar daar is baie voordele: jy weet wat jy eet, jy betaal nie ten duurste vir substandaard produkte nie, en jy het ՚n voorraad vars groente wat aan die plant bly tot jy dit oes. En as daar te veel is, kan jy dit verwerk en inmaak, vries, droog of uitdeel.

Saad kan in saadbakkies of regstreeks in die tuingrond gesaai word. (Foto: Pixabay)

Tuinmaak is nie ՚n nuwe ding nie. Van die vroegste tye af het jagter-versamelaars eetbare plante vergader om in hulle daaglikse kosbehoeftes te voorsien. Hulle het agter die reëns aan getrek en die bessies, blare of bolle van eetbare plante en die ryp sade van grassoorte geoes, gemaal en geëet.

Uiteindelik het hulle van die saad van die plante geoes en geplant, en so het die eerste ‘tuine’ ontstaan. Deur die eeue het mense altyd vir hulleself ՚n voorraad kos geplant om te eet of om vir die wintermaande te bêre.

Uit die geskiedenis leer ons dat mense wat weens omstandighede buite hulle beheer onder geldelike druk verkeer, soos tydens die Eerste Wêreld-oorlog (1914-1918) en Tweede Wêreld-oorlog (1939-1945) die sogenaamde Oorwinningstuine (Victory Gardens) gemaak het om skaars voedselvoorrade aan te vul.

Saailinge wat in ՚n kweekhuis of ander beskutte plek gekweek word, moet sterk genoeg wees om in die tuin te oorleef voordat hulle uitgeplant word. (Foto: Pixabay)

Covid-19

Covid-19 het sedert begin 2020 tot in 2022 eweneens tot ՚n nuwe belang-stelling in groentetuine gelei. Tydens die inperking kon mense nie meer na willekeur rondbeweeg nie. Jy het by die huis gebly eerder as om dit op straat of in winkels te waag om te voorkom dat jy met die virus besmet raak.

Die vrees dat supermarkte se voorraad vars groente en vrugte kan opraak, het talle mense hulle eie groentetuine laat aanlê om iets aan hulle eie voedselsekerheid te doen.

Navorsing het getoon dat bakterieë in die grond die brein stimuleer om serotonien af te skei wat ՚n natuurlike antidepressant is. (Foto: Pixabay)

Om binnenshuis voor die televisie te vertoef was na ՚n ruk nie meer vermaaklik nie, en verveeldheid het beslis daartoe bygedra dat meer mense tyd in hulle tuine deurbring. Dit is immers ՚n alombekende feit dat die natuur ՚n wonderlike antidepressant is wat jou gou laat beter voel wanneer jy buite is. Navorsing het getoon dat sero-tonien, die chemiese stof wat jou brein afskei wat jou gelukkig maak, deur die bakterie Mycobacterium vaccae wat in grond voorkom, vrygestel word.

Dopamien word vrygestel wanneer jy die vrug van jou handearbeid oes. Daar word vermoed dat die respons van die brein oor millennia ontwikkel het sedert dit jagter-versamelaars baie gelukkig gemaak het wanneer hulle iets te ete ontdek en geoes het.

In die reeks word inligting verskaf oor die plant en versorging van verskillende groentesoorte soos eiervrug, wat saam met aartappels, tamaties en rissies tot die aartappelfamilie behoort. (Foto: Pixabay)

՚n Mens kon niks aan die inper-king doen nie, behalwe om jouself so goed as moontlik teen besmetting te vrywaar deur ՚n masker te dra, hande te was en ՚n veilige afstand te handhaaf indien jy die slag moes winkel toe gaan. Tuinmaak was een manier om die gevoel van magteloosheid en ter-neergedruktheid teen te werk.

Groentesaad was tydens die eerste paar maande van die inperking bykans onbekombaar, wat ՚n aanduiding was dat al meer mense hulle tot tuinmaak gewend het. Te oordeel aan die talle artikels in tydskrifte en op sosiale media, duur die neiging voort.

Die Covid-19-pandemie het mense waarskynlik ook meer bewus gemaak van ander faktore wat hulle gesondheid beïnvloed. Groente is ryk aan voedingstowwe wat help om ՚n sterker immuunstelsel te bou. Groente wat goed is vir jou gesondheid moet in gesonde grond groei.

Radyse is van die groente wat die vinnigste ontkiem en volwasse raak sodat jy dit gou kan oes en geniet. (Foto: Pixabay)

Klimaatsverandering

Die toenemende fokus op klimaatsverandering en die invloed wat die mens se doen en late op klimaatstoestande het, asook die invloed wat die klimaatsverandering op gesondheid en voedselsekerheid het, dra beslis by tot ՚n groeiende bewuswording van die waarde van ՚n gesonde leefstyl.

Mense wil toenemend weet of die kos wat hulle eet en die manier waarop dit geproduseer word, veilig is vir hulleself, asook vir al die boustene van die voedselketting en die ekologie waarvan alles afhanklik is.

Dit is belangrik om voorsorg te tref om jong plante teen peste en plae te beskerm, soos om gebreekte eierdoppe om die plantjie te strooi om slakke weg te hou. (Foto: Pixabay)

Inhoud

Die doel van hierdie reeks is beslis nie om ՚n volledige gids vir die maak van ՚n groentetuin te wees nie. Dit moet eer-der as ՚n breë riglyn beskou word om jou eie groentetuin te begin. Ons kyk na die beplanning van ՚n groentetuin en die faktore wat in gedagte gehou moet word om die beskikbare ruimte sinvol te benut. Ons bespreek tien groentesoorte en vyf kruie wat maklik genoeg is vir beginners.

Ons bespreek die verskillende faktore wat die sukses van jou poging sal bepaal, naamlik grondvoorbereiding, bemesting en besproeiing. Dan volg meer oor die voortplantingsmetodes, hetsy met saad, saailinge of steggies, die oes van saad, opvolgaanplantings, wisselbou en metgeselplante. Bestuiwing en die beheer van peste en plae word bespreek, asook noodsaaklike tuintake wat jy deurlopend moet uitvoer.

Nuwe plantjies moet in voorbereide grond geplant word om hulle ՚n goeie kans op oorlewing te gee. (Foto: Pixabay)

Buiten groente word ook ՚n paar idees oor vrugte, insluitend sagte- en steenvrugte, bessies, aarbeie, druiwe, en eksotiese vrugte soos kiwi- en

drakevrugte ook gedeel.

Die enigste leermeester bly maar ondervinding en ՚n mens leer soos jy aangaan. Die beste raad is om te begin.

Dr Piet van Zyl, vriend en mede-skrywer van die Meesterboere-boekreeks, gee klas in plant- en diereproduksie by ՚n nasionale instansie. Hy gee raad soos die skrywe van die reeks vorder. Na die eerste paar hoofstukke het hy gesê: “Jou aanslag is verfrissend, prakties en op die man (groentesoort) af. Ek kan niks byvoeg of verander nie. Jou wenke is waardevol vir ‘n huistuin, sodanig dat ek amper lus voel om ook ‘n tuintjie in my blombakke te begin.”

Navorsing het getoon as mens met jou hande in die grond werk en die groente oes, dit die brein stimuleer om dopamien af te skei wat ‘n gevoel van genoegdoening veroorsaak. (Foto: Pixabay)

Ek hoop die reeks sal jou ook begeester. Elkeen van ons kan iets aan voedselsekerheid en klimaatsveran-dering doen, al is dit op ՚n klein stukkie grond of selfs in ՚n blombak in ՚n voorstedelike tuin.

Verwysingsbronne

Anthony, D. (2014) Enigeen kan groente kweek. Metz Press. ISBN: 978-1-928201-12-0

Brink, E. (2020) Covid-19: Wat en hoe om te eet. Covid-19 Coronavirus Krisissentrum, Solidariteit.

https://corona.org.za/covid-19-wat-en-hoe-om-te-eet/

Francis, R. (2010) Why gardening makes you happy and cures depression Djanbung Gardens, Permaculture College, Australia.

https://permaculture.com.au/why-gardening-makes-you-happy-and-cures-depression/

Steyn, N. (2020) Oorlewingstuine kan hongerpyne stil. Maroelamedia.

https://maroelamedia.co.za/goeiegoed/goeie-nuus/oorlewingstuine-kan-hongerpyne-stil/

The time to grow your own victory garden is now. (2020) Trees.org.za.

https://trees.org.za/victory-garden/