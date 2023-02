Greyling SAVM

Op die plaas Ricksuhill wat tussen Lady Grey en Dordrecht in die Oos Kaap gelee is, het oupa Van Aardt en Faantjie Greyling aanvanklik met stoet Merinos geboer en hoofsaaklik wol geproduseer. Baie sukses is behaal met die Merinos en die eerste beker is al in 1910 gewen.

Maar in die laat sestigs het die lae wolpryse en droogte hul na ander rasse laat kyk wat meer winsgewend sou wees as net een enkele woltjek per jaar.

Hul het vyf verskillende rasse gebruik om kruisteling op die merino-ooie te doen. Hul was opsoek na ‘n dubbeldoel skaapras wat nie net wol produseer nie, maar ook goeie slaglammers. Vandaar het hul op die SAVM besluit en het nooit weer teruggekyk nie.

In November 1971 is die Ricksu SAVM stoet geregistreer met genetika van die Simkins. ‘n Hoogtepunt is die heel eerste produksieveiling wat in 1984 op Ricksuhill aangebied is en in 2023 sal ons die 39ste veiling aanbied.

Van Aardt Jnr sluit in 1992 aan op die plaas en registreer die VAG SAVM stoet in 1995. Faantjie Greyling sterf in 2004 en sy stoet word aan Faan Greyling Jnr oorgedra. Faan, die derde generasie, sluit in 2018 voltyds op Ricksuhill aan.

Daar was verskeie hoogte punte oor die jare. By die Nasionale Kampioenskappe lewer die twee stoete verskeie kampioene op en het ook die Teler van Kampioene toekenning ontvang. Die eerste SAVM vagkompetisie is in 1985 aangebied en daar wen hul toe die Kampioen en Reserwe Kampioen ramvagte. In 1996 voer ons embrios uit na Australië en later ook na Indonesië.

Ons Greylings glo dat die SAVM ‘n uitstekende dubbeldoelskaapras is. Nie net lewer die ras goeie vleis nie, maar ook ‘n aanvaarbare kwaliteit wol en hope lammers.