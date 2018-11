GREEFA se iFA help om foute met verbruining uit te skakel

This post is also available in: English

‘n Uiters gevorderde stelsel wat eienskappe soos suikerinhoud, waterkern en defekte soos kernvrot en interne verbruining by kernvrugte meet, is nou by vier van MED Automation en GREEFA se kliënte geïnstalleer.

Die voordeel en uniekheid van die nuwe generasie IFA (Internal Flavour Analysis) is dat lig die hele vrug penetreer en die spektrum aan die ander kant van die vrug ontleed kan word, pleks van die refleksie-beginsel van ander stelsels. Tot soveel as 80 vrugte per sekonde kan met die nuwe metode gemeet word.

Philip van Wyk van MED Automation wys veral op die besonder akkurate meting van interne verbruining. Vrugte met selfs die geringste tekens hiervan kan dan van uitvoermarkte weggehou word. Interne verbruining het die bedryf voor 2016 kwaai skade berokken. “Maar in IFA het ons nou ‘n uitstekende hoëspoed instrument om herhalings hiervan te voorkom. Met vanjaar se probleem op Pink Lady het die 98% akkuraatheid van die stelsel gou sy voordele begin toon,” sê Van Wyk.

Buiten dat die raaiwerk uitgeskakel word, help dit ook om vrugte wat weens verbruining nie uitgevoer kan word nie, vir verskillende doeleindes soos sap of inmaak op die plaaslike mark in te deel.

Die iFA-stelsels kan op huidige GREEFA sorteermasjiene geïnstalleer word en dit neem ongeveer twee weke vir installasie en opleiding op die perseel.

“Oor die algemeen is die inwerkingstelling baie flink en gebruikersvriendelik,” voeg Van Wyk by.

Kyk na die video hier.

Bron: MED Automation & GREEFA