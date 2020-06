Graanprodusente se besluitneming maklik met Profarmer

This post is also available in: English

Waar graanprodusente in die verlede, hul eie beplanning en vooruitskatting moes doen voor hulle gewasse aangeplant het, sonder maklike toegang tot betroubare inligting, is Profarmer nou beskikbaar om dié proses sóveel makliker en eenvoudiger te maak.

Die Profarmer-kostegids is ‘n digitale platform wat ontwikkel is om graanprodusente te ondersteun om winsgewend te kan boer.

Hierdie platform is gebruikersvriendelik, eenvoudig en beskikbaar op selfone, tablette en rekenaars – in Afrikaans en Engels. Vasgestelde pryse van verskeie insette (insluitend saad, gif en kunsmis) asook meganisasiekoste (lys en kostes van trekkers, implemente, trekker-implement-kombinasies, brandstof, spoed, kW en werkswydtes) word maandeliks opgedateer en op die platform gelaai.

Produsente het die geleentheid om hul eie plaas- en land-inligting op die platform in te voer om sodoende die produksieberekeninge te maak en vergelykings te tref. Verder bied Profarmer ook ‘n sensitiwiteitsanalise (dui die invloed van opbrengs en prys op die marge aan), ‘n gewasbegroting-afdeling (waar die verwagte opbrengs en prys per gewas bereken kan word) en die berekening van totale produksiekoste en marge-per-gewas.

Daarom beantwoord Profarmer verskeie produksievrae, insluitend:

 Watter gewas maak ekonomies sin om te plant?

 Wat is die gelykbreek opbrengs en prys van ‘n gewas?

 Wat is die insetkoste van ‘n gewas volgens die nuutste pryse?

 Hoeveel brandstof kan ek verwag om te gebruik?

 Hoeveel hektaar kan ek op ‘n dag met ‘n spesifieke werktuig bewerk?

Deur vooraf die antwoorde op hierdie vrae te kry, stel dit produsente in staat om ekonomies en volhoubaar te boer. Die aanbod word nou selfs meer aanloklik gemaak, deur ses maande gratis toegang vir die eerste 500 intekenare te bied, waarna die normale intekenfooi van R600 per jaar geld indien die gebruiker daarmee wil voortgaan.

Hierdie kostegids was reeds vir die afgelope paar jaar in ‘n gedrukte weergawe beskikbaar, maar in die era van tegnologie, is dit nou digitaal beskikbaar, vinniger, meer toeganklik en baie doeltreffend.

Besproeiingsgewasse wat by Profarmer ingesluit word, is onder meer mielies, koring, gars, grondbone, lusern en pekanneute, terwyl verskeie droëlandgewasse soos mielies, koring, en sonneblom ook deur die platform gedek word.

Vir meer inligting oor Profarmer, skakel vir Leanne Jansen by 072-262-7155 of besoek die Profarmer-webwerf by https://info.profarmer.co.za

Bron: Profarmer