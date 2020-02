Goliat-van-Gat-pampoenfees lok ander reuse-groente

This post is also available in: English

Die Goliat van Gat Pampoenfees – ‘n inisiatief van TLU SA – spog vanjaar met ‘n splinternuwe baadjie.



Die fees word op 7 Maart by die Pretoria Boeremarkterrein in Silverton, Pretoria aangebied en is bekend vir die pampoengroei-kompetisie waar deelnemers probeer om mekaar se reuse-pampoene te oortref.



Die kompetisie het lekker prysgeld op die spel: R12 000 vir die swaarste pampoen, R25 000 vir ‘n nuwe Suid-Afrikaanse rekord en R100 000 vir ‘n nuwe wêreldrekord. Die bestaande rekord vir ‘n reuse-pampoen in Suid-Afrika word met ‘n gewig van 613 kg deur Peet Joubert gehou. Die wêreldrekord staan op ‘n stewige 1 190 kg.



Die mooiste, lelikste en oorspronklikste pampoene sal ook pryse wen.



“‘n Nuwe deel van die kompetisie, waaroor ons baie opgewonde is, is die ander Groot Groentegewasse Kompetisie,” sê mnr. Henri Combrink, die organiseerder. “Dis ‘n eerste vir Suid-Afrika en ‘n verskeidenheid groente, van beet tot wortels, kan op die dag deur enigeen ingeskryf word.”



Die VLU se Overvaal-tak bied verder ‘n smullekker Pampoengereg-kompetisie aan waar deelnemers hulle uithaler pampoengeregte kan inskryf.



Afgesien van al die kompetisies het die fees ook ‘n aandmark met ‘n wye verskeidenheid stalletjies, biertuin en vermaak deur Thys die Bosveldklong en die VatVas Dansorkes.



Die pampoene wat ingeweeg word, word na afloop van die fees aan verskeie liefdadigheidsorganisasies in Pretoria geskenk.



Datum: Saterdag, 7 Maart 2020

Tyd: 16:30

Plek: Pretoria Boeremarkterrein; Morelettastraat, Silverton

Navrae: Henri Combrink – 082-552-9428 of culliboer@gmail.com

Bron: TLU SA