Goeie nuus vir wingerd- en vrugteboere: Pluk soet vrugte met John Deere

Nuwe groei bars oral in die land los noudat die winterrus verby is. Die kieskeurige plaaslike en uitvoermark wag reeds gretig op die malse vrugte wat Suid-Afrika se vrugte- en druiwe­boere produseer – vanaf tafeldruiwe, appels, lemoene, pruime, perskes tot nog vele meer.

Ons vrugteboere lewer jaarliks ՚n groot verskeidenheid gesonde vrugte van die beste gehalte, en dit is ook ՚n groot rede waarom helfte van ons landbou-uitvoere vrugte is.

Maar, soos alle goeie dinge, kom vrugteproduksie nie vanself nie. Dit kos ՚n groot hoop geld om vrugtebome of wingerde te vestig en dit neem lank voordat die eerste ordentlike oes inge­samel kan word. Daarna jaag peste en plae die produksiekoste op, sodat net ՚n boer met hare op sy tande uiteinde­lik die vrug op sy arbeid kan pluk.

Gelukkig is daar een ding wat al die pad aan die vrugteboer se kant staan en een aankoop waarmee hy nie ՚n fout kan maak nie – John Deere se goeie groen trekkers waarop jy deur dik en dun kan reken vir die vestiging van nuwe boorde of wingerde en die instandhouding van bestaandes … en natuurlik vir die inry van die oes.

John Deere se waarde lê nie in sy naam of die kleur van sy verf nie, maar wat die trekker of werktuig jou bied, die diens wat jy ontvang en beskikbaarheid van onderdele.

John Deere bied vir die vrugtemark ՚n reeks trekkers aan wat nie net die werk fluks en voorbeeldig doen nie, maar ook ՚n omvattende waarde-op­lossing bied wat die belegging wat jy met jou aankoop maak geheel en al regverdig. Gehalte en duursaamheid is sinoniem met die John Deere 5D- en 5E-reeks trekkers wat volle­dig in dieselfde John Deere-fabriek vervaardig word en wêreldwyd na 110 lande uitgevoer word.

5D-reeks

Daar is drie modelle in die John Deere 5D-reeks trekkers: die 5039D (29 kW), die 5045D (34 kW) en die 5050D (37 kW). Hulle almal is as standaard toegerus met ՚n 8F/4R CollarShift- (CS)-ratkas.

Hierdie kompakte trekker is uitmun­tend vir aanwending met boordspuite, te danke aan hulle maklike hantering en ratsheid in beperkte ruimtes, hulle gedugte hyservermoë van 1 400 kg en hulle 540/540E-kragaftakkers.

5E-reeks

Die 5E-reeks bied ook drie modelle; die 5055E (41 kW), die 6065E (49 kW) en 5075E (56 kW), almal toegerus met die gewilde John Deere 3-silinder 2,9-liter turbodieselenjin. Die 5075E is beskikbaar as oopstasie- sowel as kajuitmodelle.

Die boer het ook die keuse van ՚n 9F/3R SyncroSuttle- (TSS) of 12F/12R PowerReverser- (PR) -ratkas vir sy 5E-trekker. Die trekkers is as standaard toegerus met ՚n Kategorie II-driepunthyser wat 1 800 kg lag-lag optel, asook ՚n 540/540E-kragaftakker en hidrouliese afstandbeheerklep. Hierdie trekkers is uiters geskik vir doeltreffende aanwending in boorde met gepaste werktuie soos ՚n ploeg, veldskoffel, plant, spuit en sleepwa.

Die bykomende 37% wringkrag-reserwe van die 5E stel die trekker in staat om gemaklik ՚n verhoogde las te kan hanteer wat gewoonlik tydens bewerking voorkom. Benewens ver­hoogde produktiwiteit is die netto effek dus ook verbeterde brandstofverbruik tydens bewerking.

5EN en 5EF

Die John Deere 5EN- en 5EF-reeks trekkers is spesialiteitstrekkers wat spesifiek ontwikkel is om gemaklik in wingerd- en boordtoepassings te werk, met ՚n minimum wydteverstelling van 1,32 m tot aan die buitekant van die agterbande. Die 5EN-reeks trekkers bied twee modelle aan, naamlik die 5076EN (56 kW) en 5090EN (67 kW); en die 5EF een model, naamlik die 5076EF.

Al hierdie modelle is toegerus met John Deere 4-silinder 4,5-liter turbo-dieselenjins. Hierdie 4,5-liter enjin met sy bewese betroubaarheid word in John Deere-trekkers van tot so groot as 135 kW aangetref, en bied volkome gemoedsrus ten opsigte van werkver­rigting, brandstofbenutting, gehalte en duursaamheid.

Belê in die toekoms – belê in John Deere.