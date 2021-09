Goeie nuus vir veeboere: Boer vooruit met Yara se Bolifor-magnesiumfosfaat (MGP+)

This post is also available in: English

Elke suksesvolle veeboer weet dat Suid-Afrika se weidings arm aan fosfaat is. Daarom gee hulle hulle diere somer en winter fosfaataanvullings om optimale produksie en reproduksie te verseker.

Maar daar is meer: Navorsing en ondervinding het getoon dat produksie en reproduksie nog verder opgestoot word as die fosfaataanvulling met magnesium gekombineer word.

Bolifor MGP+ van Yara is ՚n kombinasie van fosfaat- en magnesiumaanvulling om fosfaat en magnesium sowel as swael, aan weidende diere te verskaf om optimale produksie te verseker en winsgewendheid te verbeter. Magnesium is, net soos kalsium en fosfaat, een van die makromineraleen word elke dag benodig vir verskeie liggaamsfunksies van alle soogdiere, insluitende herkouers soos skape, bokke en beeste.

Magnesium se funksies sluit onder meer in die werking as ko-faktor vir meer as driehonderd ensiemstelsels wat betrokke is by koolhidraat-, proteïen- en vetmetabolisme in die liggaam, senuwee-oordraging, spiersametrekking en die strukturele deel van beenvorming. ՚n Magnesiumtekort kan lei tot swakheid,spierkrampe (grass staggers) en melkkoors by plaasdiere en sodoende noemenswaardige ekonomiese verliese vir die boer meebring.

Sewentig persent van die magnesium in die liggaam word in die bene geberg. Om magnesium uit die bene te onttrek vir daaglikse liggaamsfunksies, is ՚n baie ingewikkelde proses wat slegs plaasvind as ՚n reaksie op kalsiummobilisering om die kalsiumvlakke in die bloed aan te vul. Diere is dus afhanklik van daaglikse magnesium opname vanuit hulle dieet om in hulle daaglikse magnesiumbehoeftes te voorsien.

Sit meer geld in jou sak: Verbeter

jou diere se produksie en reproduksie

beduidend met Yara se magnesiumfosfaat

(MGP+).

Om ՚n konstante daaglikse inname van magnesium te verseker, bied Yara Animal Nutrition magnesiumfosfaat (MGP+) met swael aan die boer. Hierdie produk is ՚n unieke voergraadkombinasie van magnesium, fosfaat en swael. Swael speel ՚n uiters belangrike rol in die optimale werking van rumenmikrobes. Diere benodig daagliks al drie hierdie elemente. Die produk is in ՚n korrelvorm met ՚n magnesiuminhoud van 24%, fosfaatinhoud van 13,5% en swaelinhoud van 2% beskikbaar.

MGP+ bevat minder as 1% kalsium en is dus uiters geskik vir gebruik in gebiede met ՚n hoë kalsiuminhoud in die grond en water. Vir die magnesium in ՚n magnesiumbron om vanuit die rumen geabsorbeer te word, moet dit in die rumen oplosbaar wees. MGP+ het ՚n uitstekende biologiese beskikbaarheid van sowel die magnesium as die fosfaat in die produk. Die magnesium vanaf MGP+ is 55% beskikbaar, wat gemiddeld 65 tot 75 % meer is as die beskikbaarheid van magnesium vanaf ՚n bron soos magnesiumoksied (MgO). Die fosfaat in MGP+ het ՚n soortgelyke verteerbaarheid as MCP, naamlik 80%.

Die gebruik van MGP+ in formulasies bespaar plek in die formulasie aangesien minder van ՚n magnesiumbron, maar ook minder van ՚n anorganiese fosfaatbron, gebruik hoef te word en aangesien MGP+ reeds swael bevat vir die optimale werking van rumenmikrobes, kan die swael ook verminder word.

MGP+ het ՚n baie konstante samestelling en ՚n swaarmetaalinhoud van ver onder die toelaatbare vlakke soos uiteengesit deur die Europese Unie se Standaarde.

Vir meer inligting oor Yara Animal Nutrition se Bolifor MGP+ -produkte, kontak Alina Taute by (+27)82-322-0333 of stuur ՚n e-pos na alina.taute@yara.com. Besoek ook die webtuiste by www.yara.co.za/animal-nutrition.