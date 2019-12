Goed…beter…bakkiebande!

This post is also available in: English

Die boer en sy bakkie is so onafskeidbaar as wat die bakkie van sy bande is. Hoe kies ’n mens die regte bande vir jou bakkie? Daar is soveel verskillende modelle en fabrikate en elke verkoopsman vertel sy produk is net die beste. Hoe dan gemaak om ’n onpartydige mening te kry?

Meeste kenners is dit eens dat jy eers mooi moet dink wat jou behoeftes is. Ry jy meestal teerpad of grondpad? Het jy meer modder, klip of sand op jou plaas? Hoeveel geld kan jy aan bande vir jou bakkie bestee? Al hierdie vrae is die beste plek om te begin om die beste band vir jou spesifieke behoeftes te kry.

Drie verskillende tipes bande kan dalk as kitsoplossings dien om die beste uit jou bakkie te kry. Indien jy meestal teerpad ry, is kommersiёle bande die beste opsie. Hierdie sort bande is ontwerp om ’n swaarder vrag te dra as ’n gewone voertuig se bande en word van ’n redelike harde tipe rubber vervaardig om ’n lang lewe te verseker. Dit is egter nie geskik vir gereelde gebruik op grondpaaie of ander rowwe terrein nie.

Gewone bande vir ligte vragvoertuie kan meer gewig hanteer, maar is ontwerp vir teerpaaie.

Indien jy meeste van die tyd op die plaas se grondpad ry of baie met modder of sand te doen het, is ’n meer gevorderde 4×4-band die beter opsie. Daar is basies twee soorte 4×4-bande wat die meeste vervaardigers voorskryf. Dit staan algemeen bekend as AT- (All terrain) of MT- (Mud terrain)-bande. Jou besluit tussen dié twee gaan weer afhang van jou behoeftes. Elkeen van hierdie soorte bande het sy voor- en nadele.

Die AT-bande is ontwerp met die idee om ’n groter verskeidenheid moeilike padoppervlaktes so goed as moontlik baas te raak. Die nadeel hiervan is dat die bande ook beperkings het. In modderige toestande kan ’n mens nie juis hond haaraf maak met AT-bande nie. Die modder pak in die groewe op die bande se loopvlak vas en veroorsaak ’n gladde loopvlak wat nie vasstrapplek kan kry nie.

In sanderige of klipperige toestande werk hierdie bande redelik goed, maar die vermoё om vas te trap is ook nie naastenby dit van die MT-bande nie. ’n Groot voorsprong wat die AT-bande het, is dat die boer meer kilometers uit hierdie stel sal kry teenoor MT-bande.

AT-bande se groewe en knoppies word ontwerp om die beste vastrap op verskillende padoppervlaktes te gee.



Die MT-bande se voorsprong is dat hulle beter vaar in besonder moeilike omstandighede. Die verskil is in die ontwerp van die knoppies en groewe op die bande se loopvlak. Die loopvlak is so ontwerp dat modder of water nie in die groewe vasgevang word nie. Dit beteken dat die bande beter vastrap, selfs in nat, modderige toestande. Die nadeel is dat hierdie bande nie so lank hou soos die AT-bande nie. Die rede hiervoor is dat die bande van ’n sagter materiaal gemaak is om beter vastrap te kry.

MT-bande se groewe loop dwars oor die band sodat die modder en water aan die kante uitgedruk word en nie op die band se loopvlak saampak nie.

Daar is ’n magdom vervaardigers wat hierdie tipe bande aan die mark beskikbaar stel. BF Goodrich en Cooper is twee van grootste mededingers in die mark. Prys en gehalte sal hier die deurslag gee. In ’n mark waar die mededinging so straf is, is daar nie plek vir swak produkte nie. ’n Maatskappy wat ’n swak gehalte band vervaardig sal doodeenvoudig nie die mas opkom nie.

Die goue reёl is dat jy kry waarvoor jy betaal. ’n Goedkoper band gaan dalk nie so lank hou soos ’n duurder band nie, maar gaan ook nie so groot eenmalige uitgawe wees nie. Die beste raad is om te kyk na jou behoeftes en dan ’n band te kies wat in jou sak sal pas.