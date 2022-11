Kommersiële mielies: Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is 15,387 milj. ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,623 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,87 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 6% kleiner as die 2021-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 82% van die 2022-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,575 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 1,048 milj. ha. Die produksieskatting van witmielies is onveranderd gelaat op 7,790 milj. ton. Die opbrengs van witmielies is 4,95 t/ha.

In die geval van geelmielies is die produksieskatting 7,597 milj. ton, wat 0,77% of 58 100 ton meer is as die vorige skatting van 7,539 milj. ton. Die opbrengs van geelmielies is 7,25 t/ha.

Sonneblomsaad: Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 845 550 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 670 700 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,26 t/ha is.

Ander gewasse: Die produksieskatting van sojabone is ook onveranderd gelaat op 2,201 milj. ton gestel. Die geskatte oppervlakte beplant met sojabone is 925 300 ha en die verwagte opbrengs is 2,38 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 49 000 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 43 400 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,13 t/ha is. Die produksieskatting van sorghum is 103 140 ton, wat 6,83% of 7 560 ton minder is as die vorige skatting van 110 700 ton.

Die oppervlakteskatting vir sorghum is 37 200 ha, en die verwagte opbrengs is 2,77 t/ha. In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 52 590 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 42 900 ha en die verwagte opbrengs is 1,23 t/ha.

NIE-KOMMERSIëLE MIELIES – OPPERVLAKTE- EN PRODUKSIESKATTING: 2022

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 378 800 ha, wat ’n toename van 4,38% verteenwoordig in vergelyking met die 362 900 ha van die vorige seisoen.

Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 667 000 ton, wat 4,80% meer is as die 636 440 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 47% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 22%.

Wintergewasse – 2022 produksie-seisoen

Koring: Die verwagte produksie vir koring is 2,226 milj. ton, wat 0,71% of 15 800 ton meer is as die vorige skatting van 2,210 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 3,93 t/ha is. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is onveranderd gelaat op 972 000 ton (44%), vergeleke met die vorige maand se skatting. Vir die Vrystaat is die verwagte produksie ook onveranderd gelaat op 470 400 ton (21%) en in die Noord-Kaap, is die verwagte produksie 361 900 ton (16%), wat 2,67% of 9 400 ton meer is as die vorige skatting.

Die oppervlakteskatting vir koring is 566 800 ha. Die beraamde oppervlakte geplant in die Wes-Kaap is 360 000 ha of 64 %, die Vrystaat is 96 000 ha of 17 % en 47 000 ha of 8 % is in die Noord-Kaap.

Ander gewasse: Die produksieskatting vir gars is 356 850 ton, wat 2,46% of 9 000 ton minder is as die vorige skatting van 365 850 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 101 000 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,53 t/ha beloop.

Die verwagte kanola-oes is 210 530 ton, ’n styging van 6,20% of 12 300 ton vergeleke met die vorige maand se skatting. Die oppervlakteskatting vir kanola is 123 510 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 1,70 t/ha. Die verwagte oes vir hawer vir die 2022-seisoen is 37 700 ton en die oppervlakteskatting is 27 000 ton. Die verwagte opbrengs is 1,40 t/ha.

In die geval van soetlupine is die produksieskatting onveranderd gelaat op 16 800 ton. Die oppervlakte beplant met soetlupine is 21 000 ha, en die verwagte opbrengs is 0,80 t/ha.

Die volgende skattings word 21 Desember en in Januarie vrygestel.

Bron: Oesskattingskomitee