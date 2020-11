Geskatte mielie-oes is 37% groter as in 2019

This post is also available in: English

Kommersiële mielies:

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 15,408 milj. ton gestel, wat 0,08% of 12 040 ton minder is as die vorige skatting van 15,420 milj. ton.

Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,611 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,90 t/ha is. Die geskatte mielie-oes is 37% groter as die 2019-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes provinsies, gaan na verwagting 84% van die 2020-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,616 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 994 500 ha. Die produksieskatting van witmielies is 8,666 milj. ton, wat 0,91% of 80 000 ton minder is as die 8,746 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,36 t/ha. Die produksieskatting van geelmielies is 6,742 milj. ton, wat 1,02% of 67 960 ton meer as die 6,674 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,78 t/ha.

Sonneblomsaad:

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 785 910 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 500 300 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,57 t/ha is.

Ander gewasse:

Die produksieskatting van sojabone is 1,246 milj. ton, wat 1,25% of 15 750 ton minder is as die 1,261 milj. ton van die vorige skatting. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 705 000 ha en die verwagte opbrengs is 1,77 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is onveranderd gelaat op 50 080 ton. Die oppervlakteskatting is 37 500 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,34 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 155 560 ton, wat 1,06% of 1 625 ton meer is as die 153 935 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 42 500 ha, en die verwagte opbrengs is 3,66 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting onveranderd gelaat op 64 800 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 50 150 ha, en die verwagte opbrengs is 1,29 t/ha.

Nie-kommersiële mielies

Die oppervlakte beplant met mielies in die nie-kommersiële landbou-sektor word geskat op 297 460 ha, wat ’n effense toename van 0,49 % verteenwoordig in vergelyking met die 296 000 ha van die vorige seisoen. Die verwagte mielie-oes van dié sektor is 543 545 ton, wat 1,03% minder is as die 549 180 ton van die vorige seisoen. Dit is belangrik om daarop te let dat ongeveer 40% van die mielies wat geproduseer word in die nie-kommersiële sektor, in die Oos-Kaap geplant word, gevolg deur KwaZulu-Natal met 27%.

Wintergewasse – 2020 produksie-seisoen

Koring:

Die verwagte produksie vir koring is 2,149 milj. ton, wat 0,67% of 14 280 ton meer is as die vorige skatting van 2,135 milj. ton, terwyl die verwagte opbrengs 4,22 t/ha is. Hierdie is die grootste verwagte koring-oes sedert die 2,427 milj. ton van die 2002 seisoen. Die verwagte produksie in die Wes-Kaap is 1,108 milj. ton (52%), in die Vrystaat 432 400 ton (20%) en in die Noord-Kaap 275 650 ton (13%).

Ander gewasse:

Die produksieskatting vir moutgars is 552 766 ton, wat 4,95% of 26 060 ton meer is as die vorige skatting van 526 706 ton. Die oppervlakte beplant word beraam op 141 690 ha, terwyl die verwagte opbrengs 3,90 t/ha beloop. Dit is die grootste verwagte moutgars-oes wat nog vir SA aangeteken is.

Die verwagte kanola-oes is 148 456 ton, wat 8,08% of 11 100 ton meer is as die vorige skatting van 137 356 ton.

Die oppervlakteskatting vir kanola is 74 120 ha, met ʼn verwagte opbrengs van 2,00 t/ha. Dit is ook die grootste verwagte kanola-oes wat nog aangeteken is vir SA.

Die verwagte hawer-oes (ontbytgraan) vir die 2020-seisoen is onveranderd gelaat op 47 400 ton. Die oppervlakteskatting is 26 200 ha en die verwagte opbrengs is 1,81 t/ha.

Die voorlopige oppervlakteskatting vir somergewasse vir 2021 sal op 28 Januarie 2021 vrygestel word en die vyfde produksieskatting vir wintergewasse vir 2020 op 18 Desember 2020.