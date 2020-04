Geskatte mielie-oes 35% groter as verlede jaar

This post is also available in: English

Die grootte van die verwagte kommersiële mielie-oes is op 15,222 milj. ton gestel, wat 2,78% of 412 170 ton meer is as die vorige skatting van 14,809 milj. ton. Die skatting van die oppervlakte onder mielies is 2,611 milj. ha, terwyl die verwagte opbrengs 5,83 t/ha is.

Die geskatte mielie-oes is 35% groter as die 2019-oes. Die drie belangrikste mielieproduserende gebiede, nl. die Vrystaat, Mpumalanga en Noordwes-provinsies, gaan na verwagting 84% van die 2020-oes produseer.

Die oppervlak onder witmielies is 1,616 milj. ha en vir geelmielies is die oppervlak 994 500 ha.

Die produksieskatting van witmielies is 8,779 milj. ton, 3,00% of 256 005 ton meer as die 8,523 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van witmielies is 5,43 t/ha. In die geval van geelmielies is die produksieskatting 6,442 milj. ton, wat 2,48% of 156 165 ton meer is as die 6,286 milj. ton van die vorige skatting. Die opbrengs van geelmielies is 6,48 t/ha.

Die opbrengs-bepaling per ha vir die Mpumalanga provinsie is gebaseer op wetenskaplike en objektiewe resultate verstrek deur die LNR. Neem kennis dat die objektiewe resultate vir die Vrystaat en Noordwes provinsies, in Mei 2020 gerapporteer sal word.

Die produksieskatting vir sonneblomsaad is onveranderd gelaat op 731 210 ton. Die oppervlakteskatting vir sonneblomsaad is 500 300 ha, terwyl die verwagte opbrengs 1,46 t/ha is.

Ander gewasse:

Die produksieskatting van sojabone is verhoog met 1,70% of 21 600 ton na 1,291 milj. ton. Die geskatte oppervlakte beplant van sojabone is 705 000 ha en die verwagte opbrengs is 1,83 t/ha.

Die verwagte grondbone-oes is op 62 470 ton gestel, wat 11,43% of 6 410 ton meer is as die vorige skatting van 56 060 ton. Vir grondbone is die oppervlakteskatting 37 500 ha, terwyl the verwagte opbrengs 1,67 t/ha is.

Die produksieskatting van sorghum is 138 885 ton, wat 4,57% of 6 075 ton meer is as die 132 810 ton van die vorige skatting. Die oppervlakteskatting vir sorghum is 42 500 ha, en die verwagte opbrengs is 3,27 t/ha.

In die geval van droëbone is die produksieskatting 71 380 ton. Die oppervlakte beplant met droëbone is 50 150 ha, en die verwagte opbrengs is 1,42 t/ha.

Wintergewasse – 2020

Produsente se voorneme om wintergewasse te plant is gebaseer op die resultate van ’n nie-ewekansige opname onderneem deur die Direktoraat: Statistiek en Ekonomiese Analise van die Departement van Landbou, Grondhervorming en Landelike Ontwikkeling en weerspieël die situasie teen die middel van April 2020.

Die syfers vir koring verteenwoordig die totale aantal hektare wat werklik beplant gaan word vir graan, uitgesluit alle hektare wat beplant gaan word vir groenvoer en weiding. Vroeë aanduidings is dat produsente van voorneme is om 495 000 ha koring te plant vir die 2020-produksie-seisoen.

Dit is 8,33% of 45 000 ha minder koring aangeplant as die 540 000 ha in 2019. Die grootste produserende gebiede is in die Wes-Kaap, met 320 000 ha (65%), gevolg deur die Vrystaat met 90 000 ha (18%) en die Noord-Kaap met 35 500 ha (7%).

Die verwagte aanplantings van moutgars is 137 000 ha – 3,82% of 5 040 ha meer as die 131 960 ha van die vorige jaar.

Die verwagte aanplantings van kanola is 72 000 ha, wat 2,70% of 2 000 ha minder is as die 74 000 ha wat aangeplant was in 2019.

Produsente is van voorneme om 23 500 ha hawermout te plant, wat 11,90% of 2 500 ha meer is as die 21 000 ha van die vorige seisoen.

Neem asseblief kennis dat die volgende produksieskattings vir 2020, op 27 Mei 2020 vrygestel sal word.

Bron: Oesskattingskomitee