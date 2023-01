Die George-landbouskou word elke jaar deur die Outeniqua-skougenootskap gereël. ‘n Verskeidenheid van vee sal verstoon word. Kontak Mariette de Sousa by 084 432 9484 of per e-pos Info@georgelandbouskou.co.za/president@georgelandbouskou.co.za, vir meer inligting.