Genomiese teelwaardes vir die HUGENOOT SA Beestelersgenootskap

This post is also available in: English

Die insluiting van genomiese inligting van individuele diere vir die voorspelling van genetiese meriete is die nuutste manier om die akkuraatheid in die voorspelling van teelwaardes te verhoog.

SA Stamboek het die leiding in Suid-Afrika geneem om hierdie metodologie deur die sogenaamde enkel-stap GBLUP-metode toe te pas, wat telers in staat stel om vroeë seleksiebesluite te neem. Toepaslike genomiese verwysingspopulasies is geskep deur die versiendheid van die lede van Stamboek (Vleis- en Melkbees- en Kleinvee Telersgenootskappe) wat hul eie geld, tyd en beplanning belê het, en ook deelgeneem het aan die Beef en Dairy Genomics-programme, asook verskeie ander navorsingsprojekte.

Dit het Stamboek in staat gestel om die nodige tegnologieë en infrastruktuur te ontwikkel om die bedryf met genomies verrykte BLUP-teelwaardes (GEBVs) te voorsien. Die eerste ras in Suid-Afrika wat SA Stamboek se GBLUP-waardes (GEBVs) ontvang het, was die Bonsmara, as deel van die Internasionale genetiese meriete-voorspellings. Dit is gevolg

deur die Beefmaster- en Drakensbergerrasse. Al drie die melkbeesrasse, naamlik Holstein, Jersey en Ayrshire, ontvang ook GEBVs, wat gekoppel is aan omvattende plaaslik ontwikkelde seleksiewaardes. Die navorsingspan by Stamboek is ook tans besig om GBLUP vir Merinoskape in samewerking met die Genootskap te implementeer.

Vanweë die vinnige uitbreiding van genomiese dienste, het SA Stamboek, Unistel en die vervaardiger van die genomiese SNP skyfie hande gevat om ‘n unieke stel merkers op te stel vir gebruik op die Suid-Afrikaanse vleisbeespopulasie.

Die plaaslike genomiese toetse ophierdie eg Suid-Afrikaanse SNP-skyfies spreek dus die variasie in die plaaslike vleisbeespopulasie aan, en toets bykomende ook vir bekende genetiese merkers van enkelgeen eienskappe. Dit is ook geskik vir genomiese profiele, terwyl ouerskappe en rassuiwerheid terselfdertyd bevestig kan word.

GBLUP vir Hugenoot SA Beeste

Die daarstelling van ‘n toepaslike verwysingspopulasie voor die implementering van GBLUP is noodsaaklik. Kortom, so ‘n verwysingspopulasie moet bestaan uit diere wat die variasie in die

ras verteenwoordig en diere met groot invloed as ouers. Hoe groter so ‘n verwysingspopulasie is, hoe beter. Die populasiegrootte van ‘n ras, sowel as die genetiese diversiteit, is ook bepalende faktore vir die grootte van so ‘n verwysingspopulasie.

Die Hugenoot SA-vleisbeesras is gestig na ontwikkelingswerk in 1961. Deur toegewyde teling, seleksie en noukeurige aantekening is die Hugenoot SA Vleisbeesras onlangs volgens die Wet op Diereverbetering as ‘gevestigde ras’ deur die Registrateur erken.

Verskeie Hugenoot SA diere is onlangs gegenotipeer, vanweë SA Stamboek se vermoë vir die lewering van genomiese dienste, insluitend GBLUP, maar ook om diere se status te bepaal wat moontlik draers is van spesifieke merkers van sekere gene met ‘n invloed opwinsgewendheid.

Op grond van die grootte van die populasie en ander wetenskaplike faktore,

vorm hierdie genotipes nou die kern vir die implementering van die eerste GBLUP-dienste vir die Genootskap en sy lede. SA Stamboek brei ook sy dienste uit om maandelikse genetiese voorspellings en toepaslike opdatering van die genetiese Koeiwaarde vir Hugenoot SA-beeste

in te sluit.

Hierdie nuwe dienste sal telers en kommersiële kopers help om die teelprestasie deur genetiese seleksie te versnel. Die Hugenoot SA Telersgenootskap en SA Stamboek is trots daarop dat hierdie belangrik mylpaal bereik word.

Bron: SA Stamboek