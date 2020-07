Genomiese dienste vir die Suid-Afrikaanse suiwelbedryf

This post is also available in: English

SA Stamboek is trots om aan te kondig dat ons plaaslike genetiese merietevoorspellings vir melkbeeste ook nou genomiese inligting bevat.

Hierdie baie belangrike en logiese stap in die verbetering van die voorspelling van teelwaardes het voortgespruit uit die deelname van SA Stamboek aan die Suiwelgenomika-program (DGP), befonds deur die Technology Innovation Agency (TIA).

Ander deelnemers aan die DGP het die drie belangrikste telersgenootskappe (SA Holstein, Jersey SA en die Ayrshire Telersgenootskap van Suid-Afrika), die belangrikste universiteite met departemente vir Veekunde, onder leiding en bestuur van die Universiteit van Pretoria, twee van die kunsmatige inseminasie-ondernemings, die Landbounavorsingsraad en die Melkprodusente-organisasie.

Die insluiting van genomiese inligting in die voorspelling van genetiese meriete van diere dra ‘n vierde inligtingsbron by tot die voorspellings van die BLUP-teelwaardes en is daarom bykomend tot die gebruik van die volledige stamboom, fenotipiese inligting (soos melkproduksie, melksamestelling, funksionele eienskappe, kuddelewe, uiergesondheid, ens.) en genetiese parameters (oorerflikhede en genetiese korrelasies tussen eienskappe) wat uniek is vir die spesifieke bevolking (ras binne die land). Voorspelde teelwaardes (genetiese meriete) is spesifiek vir die ras en, nog belangriker, die populasie waar die nageslag van seleksiekandidate (dié diere wat as ouers vir die volgende geslag beskou word) moet presteer.

Die Genomiese Teelwaardes van SA Stamboek is uniek omdat dit die betroubaarheid van BLUP-voorspellings vir al die eienskappe van gegenotipeerde Holstein-, Jersey- en Ayrshire-beeste verhoog, gebaseer op die genetiese vlakke van ons plaaslike bevolking. Dit word ook gekombineer met die waardevolle inligting verkry deur die SA Stamboek se deelname aan internasionale evaluerings deur Interbull en die insluiting daarvan in die plaaslike evaluerings. Suid-Afrikaanse melkboere kan hulle dus direkte vergelyk met alle oorsese KI-bulle, plaaslike KI-bulle of enige potensiële jong bul, vervangingsverse en produksie-koeie op presies dieselfde skaal en meriete.

Die SA Stamboek webportaal: www.SADairyBulls.com stel elke gebruiker in staat om die genetiese waardes van plaaslike sowel as internasionale bulle op te soek. Gebruikers kan ook hul eie doelstellings en teel-kriteria stel, gebaseer op hulle kudde se eie winsgewendheid, om plaaslike en wêreldwye melkbulle daarvolgens te rangskik. Deelnemers aan SA Stamboek se Logix-melk kan ook optimale seleksie in hul eie kudde uitvoer, soek na die beste internasionale KI-bulle wat beskikbaar is en sorg vir optimale parings om versnelde intelingvlakke te beperk en teeldoelwitte vinnig te bereik.

Alhoewel Genomiese toetse hoofsaaklik bedoel is vir die voorspelling van genetiese meriete, is baie enkelkenmerktoetse ook by die SA Stamboek se genomiese dienste ingesluit. Gebruikers weet dus van potensiële seleksiekandidate wat draers is van ongewenste (bv. BLAD, DUMPS, sekere haplotipes, ens.) of gewenste (bv. Poenskop, A2-melk, DGAT-vetverbeterde geen, ens.) gene.

Die bekendstelling van hierdie unieke nuwe diens het via Zoom plaasgevind en die video-opnames is beskikbaar by: https://youtu.be/UGKegvfSBZk (Engelse bekendstelling, 15 Julie 2020) https://youtu.be/sGrHcStOzYQ (Afrikaanse bekendstelling, 8 Julie 2020)

Bron: Stamboek