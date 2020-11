Gemeenskap se belang moet in ag geneem word

This post is also available in: English

“Die gemeenskap se belang moet deur die hof in ag geneem word wanneer vermeende misdadigers aansoek doen om borg of wanneer howe gepaste vonnisse oorweeg vir beskuldigdes in plaasaanvalle,” sê Tommy Esterhuyse, voorsitter van Agri SA se Sentrum van Uitnemendheid: Landelike Veiligheid.

Hy het gereageer op die uitstel van die borg verrigtinge van die beskuldigdes in die Pieter Hills plaasmoord van Hennenman waartydens sy seun Eddie ook gister oorlede is. Esterhuyse het ook gereageer op die dood van Tebogo Machakela ‘n vee-eienaar van Odendaalsrus wat tydens ‘n winkelroof gedurende Augustus 2020 ernstig beseer is en verlede week aan sy beserings beswyk het. In dié geval is die vermeende misdadigers nog nie aangekeer nie en doen hy ‘n beroep op die polisie om alles moontlik te doen om die skuldiges vas te trek en voor die hof te daag.

“Die voortslepende aanslag op die lewens van boere en plaaswerkers moet ten sterkste veroordeel word. Hierdie brutale aanvalle wat nie net boere en plaaswerkers raak nie, raak ook huishoudings en die breë gemeenskap. Plaasaanvalle bly skokkend en het ‘n traumatiese uitwerking op die gemeenskap waarin dit plaasvind. Dit is dan ook die reg van dié gemeenskappe om op ‘n vreedsame en wetsgehoorsame wyse hulle stem te laat hoor by hof verrigtinge en howe bewus te maak van die effek van geweld en moorde op plase. Gemeenskappe moet ook die geleentheid gebruik om inligting aan die hof te voorsien wat kan lei tot straf verswaring” sê Esterhuyse.

Die minagting van wet en orde deur misdadigers het ‘n nadelige uitwerking op die wese van die landelike gemeenskap. Agri SA sê dat net soos alle landsburgers, het die boerderygemeenskap ook ‘n grondwetlike reg om beskerm te word en daarom word ‘n beroep op die regering gedoen om met oortuiging te reageer en nie afstand te doen van die handhawing van wet en orde in die landelike gebied nie.

Agri SA doen weereens ‘n beroep op die polisie om spoedeisend aandag te gee aan die hulpbronbehoeftes van die Landelike Beveiligingstrategie sodat dit doeltreffend geïmplementeer kan word om ‘n verdere bydrae te maak tot die bekamping van landelike misdaad en die beskerming van die gemeenskap.

Wanneer boere die teiken is van misdadigers, soos in die geval van plaasaanvalle, grondbesettings en eiendomsverwante misdaad en die sake gerapporteer word, word daar van die polisie verwag om sy regsplig na te kom en die nodige ondersteuning te bied. Die blatante verontagsaming van sommige polisiebeamptes van hulle regsplig om misdaad te ondersoek kan nie geduld word nie.

Lede word aangemoedig om dié beamptes uit te wys en aan die toepaslike gesagstrukture in die polisie te rapporteer sodat swak dienslewering geïdentifiseer en daarteen opgetree word. Dit word van die polisiebestuur verwag om streng op te tree teen beamptes wat hulle skuldig maak aan pligsversuim.

Bron: Agri SA