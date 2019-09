Gehalte en uitnemendheid by die 2019 FNB Sauvignon Blanc top 10-kompetisie

This post is also available in: English

Daar is min dae oor voor vanjaar se Sauvignon Blanc-kampioene aangewys word. Saam met ’n toename in inskrywings, het die beoordelaars na afloop van die beoordeling van die 2019 FNB Sauvignon Blanc Top 10-kompetisie, verouderde witwyne se uitstaande gehalte geloof.

Vanjaar het 183 wyne om die gesogte titel meegeding – in vergelyking met 177 inskrywings in 2018. ’n Totaal van 107 produsente het wyne vir die kompetisie ingeskryf, wat vanjaar vir die eerste keer onder die Sauvignon Blanc SA-vaandel gehou word. Sauvignon Blanc SA was voorheen bekend as die Sauvignon Blanc Belangegroep.

“Daar was vanjaar weer ongekende ondersteuning vir die kompetisie,” sê dr. Winifred Bowman, Kaapse Wynmeester en die paneel-sameroeper.

“Die oesjare het van 2016 tot 2019 gedek en het weer illustreer hoe goed Sauvignon blanc kan verouder,” sê sy. “Van die totale inskrywings, was 29 hout-verouderd. Die paneel was baie beïndruk met die toename in die getal inskrywings vir hout-verouderde wyne, veral omdat hout gebruik is om tekstuur en kompleksiteit te verleen, sonder om die vars en tipiese variëteit-geure te oorheers.

“Die onlangse droogte het ’n groot invloed gehad, veral op die verouderingsmoontlikhede van sekere wyne, wat in die moeilike oesjare gemaak is. Die 2019-oesjaar was egter uitsonderlik vir die variëteit en veral hout-verouderde wyne het hier uitgeblink.”

Saam met dr. Bowman op die paneel, was die wynmaker Charles Hopkins van De Grendel, dr. Carien Coetzee van Basic Wine, die ervare wynbeoordelaar en -skrywer Fiona McDonald en Wilhelm Pienaar van Hermanuspietersfontein. Die paneel het ook aspirant-beoordelaars, Ben Snyman van Overhex Wyne, Chandre Petersen van Flagstone Wynkelder, Morgan Steyn van De Grendel en Rudger van Wyk van Starke-Conde Wyne, ingesluit.

Dr. Bowman het in kommentaar oor die protégé-proeërs verklaar: “Hulle het almal baie goed gedoen; die toekoms van wynbeoordeling in Suid-Afrika is beslis in goeie hande.”

Die bekroonde wynmaker en mede-beoordelaar, Charles Hopkins, het gesê dit bly steeds vir hom ’n voorreg om deel te wees van die beoordeling van Suid-Afrika se beste Sauvignon blanc-wyne. “Die geleentheid is goed georganiseer en ek is verheug oor die geleentheid wat geskep is om junior proeërs te ontwikkel.”

Hopkins het ook die hout-verouderde wyne, sowel as wyne van 2017, se uitmuntendheid uitgelig. “Ek is baie tevrede om te sien dat die bedryf in terme van Sauvignon blanc-gehalte in die regte rigting beweeg.”

Beoordeling het van Dinsdag 3 tot Donderdag 5 September by die Kleine Zalze Wynlandgoed in Stellenbosch plaasgevind.

Dit is vanjaar die agtste agtereenvolgende jaar wat die FNB Sauvignon Blanc Top 10-kompetisie gehou word as ‘n vennootskap tussen FNB en Sauvignon Blanc SA.

“Sauvignon blanc is ’n sleutel-variëteit vir Suid-Afrika,” sê Sauvignon Blanc SA se voorsitter, RJ Botha. “Dit is slegs moontlik om sy uitmuntendheid plaaslik en internasionaal te bevorder deur langtermynverhoudings en ons is baie dankbaar vir die ondersteuning wat FNB ons bied.”

Die kompetisie se Top 20 finaliste word later vandeesmaand aangekondig en die Top 10 wenners word by die FNB Sauvignon Blanc Top 10 gala-dinee op Woensdag 9 Oktober by die FNB Portside-gebou in Kaapstad bekend gemaak. ’n Tegniese seminaar wat inligting rondom die Top 10 deurgee, word op Woensdag 20 November in Franschhoek gehou.

Sauvignon blanc is die derde grootste witdruif-aanplanting in die Kaapse wynlande en een van die grootste in die Nuwe Wêreld wynlande. Sauvignon Blanc SA is met hierdie inligting as agtergrond gestig, om Suid-Afrikaanse Sauvignon blanc se gehalte plaaslik en internasionaal te bevorder.

Enigeen kan ’n lid van Sauvignon Blanc SA word, om die voordele van gedeelde kundige kennis te geniet. Vir meer inligting, of om in te teken op die Sauvignon Blanc SA-nuusbrief, besoek www.sauvignonblanc.com of bel 021-975-4440. Word deel van die sosiale media gesprek oor die #FNBTop10 #SauvignonBlancSA en merk Sauvignon Blanc SA op Twitter @SauvignonSA en op Facebook en Instagram as @sauvignonblancsa.

Bron: Agri-Expo