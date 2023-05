Geel besproeiing kry puik Pioneer PowerCore™ baster – P1197PW        

Deur: AJ Steyn, Pioneer Landboukundige

Die prestasie van die P1197 platform is reeds baie bekend by produsente vir vol besproeiing. Die platform is nou volledig ontwikkel met die vrystelling van die PowerCore™ weergawe waarvoor daar lank gewag is.

Dit bevat nou multigeen tegnologie vir effektiewe insekbeheer asook die Roundup weerstandsgeen vir onkruidbeheer. Dit maak hierdie baster baie gesog omdat dit nou oplossings bied vir die meeste uitdagings van produsente.

P1197PW teen 95 000 plante/ha

Aanwending

Hierdie ultra-vinnige geel baster moet steeds primêr gebruik word vir die warm besproeiings-areas a.g.v. sy spoed en hoë energiebehoeftes. Dit beweeg relatief vinnig deur sy ontwikkelingstadia, en daarom is tydige toediening van water en voedingstowwe krities vir realisering van die volle opbrengspotensiaal.

Dit besit ook ‘n “staygreen” eienskap voordat fisiologiese rypheid bereik word. Hoe langer die blare groen gehou kan word, hoe meer gewig sal aan die pitte gesit word.

Water moet dus nie te vroeg weggeneem word nie – maak seker dat die swart lagie aan die pitbasis reeds gevorm het voordat water weggeneem word om volle potensiaal te bereik. Hierna sal dit relatief vinnig afdroog tot by oestyd.

Hitte-eenhede en plantdatum

Omdat die kultivar so ‘n hoë opbrengspotensiaal het, het dit ook ‘n groot behoefte vir genoeg hitte-eenhede. Dit pas goed in met wisselbou na koring, maar hoe vroeër die plantdatum kan wees hoe beter. Opkoms is blitsig en word dan opgevolg met ‘n relatiewe lang graanvulperiode (vir ‘n vinnige baster), waarna dit weer vinnig afdroog. Hierdie eienskappe maak van hierdie baster ‘n ideale besproeiingsbaster.

Plantpopulasie

Figuur 1 dui die platform se ideale plantpopulasie vir vol besproeiing aan. Deurlopende populasieproewe word gedoen om ideale populasies oor jare te bevestig en sal jaarliks opdateer word.

Figuur 1: P1197 platform populasie vir vol besproeiing

Opbrengspotensiaal

Figuur 2 dui die opbrengs aan oor 2 jaar in 30 Impact proewe van P1197PW teenoor P1197YHR wat op die 0-lyn is. Ander besproeiingsbasters P1257PW en P1257YHR word ook teen P1197YHR vergelyk. Hier is P1197PW 1.314 t/ha beter as P1197YHR.

Figuur 2 : Proefdata van P1197PW in vergelyking met P1197YHR

Blaarsiekteweerstand

Opbrengs en blaarsiekteweerstand is negatief gekorreleerd. Hierdie baster het ‘n hoë opbrengspotensiaal en daarom ‘n matige blaarsiekteweerstand. Produsente sal dus steeds blaarsiektes soos bruinroes, noordelike blaarskroei en grysblaarvlek moet monitor in nat, humiede toestande met warm nagte wat swamme bevoordeel.

Sterk agronomiese eienskappe van die P1197 platform:

Blitsige opkoms

Sterk vroë saailinggroei

Sterk wortelstelsel

Regop blaaroriëntasie

Kopaanhegting op ± 45% van plantgrootte

Hoë opbrengspotensiaal

Relatief lang graanvulperiode

“Staygreen” effek

Lang pitte met dun stronk

Uitstekende graankwaliteit

Vinnige afdroging

Goeie staanvermoë

Bestuursopsomming

P1197 – reeks is ‘n hoëpotensiaal baster vir die warm besproeiingsarea. Die baster vereis ‘n goeie bestuursvlak en tydige toedienings van kunsmis en water vir optimale produksie. Monitor ook die blare tydens bedompige nat weer vir die voorkoms van blaarsiektes sodat reaksie betyds kan plaasvind.

Kontak Pioneer by info.rsa@pioneer.com of www.pioneer.com/za