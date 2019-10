Gee jou vee die Rumax-voervoorsprong

This post is also available in: English

Elke boer weet eet is die grondslag van suksesvolle diereproduksie. Daarom kies die ernstige boer die voermenger wat net die beste gehalte lewer sodat elke hap wat jou diere vat tel om geld in jou sak te besorg: Rumax. Rumax se leiersposisie in voermengertegnologie is geen wonder nie, want dié plaaslike vervaardiger gebruik net die beste kundigheid, materiaal en toerusting om net die beste werktuie vir die boer te lewer.

Boere regoor die land reken op Rumax se voermengerreeks wat uit modelle van 5, 7, 9 en 15 kubieke meter bestaan om presies by elke boer se behoefte te pas. Een van Rumax se gewildste en bekostigbaarste voermengers is die Rumax 7 wat met sy twee mengawegare met 80 gehapte kerflemme van temperstaal ’n ton voer deeglik kerf en meng – binne ’n skamele vyf minute. Hierdie flink mengspoed beteken vir die boer ’n belangrike besparing van diesel teenoor die gewone ou voermengers wat ’n ewigheid moet staan en maal voordat die voer deeglik gemeng is. Dit bespaar ook tyd wat nuttig elders bestee kan word.

Die boer bespaar ook geld en tyd omdat Rumax ontwerp en vervaardig is om so taai en betroubaar as moontlik te wees sodat herstel- en onderhoudskoste tot die barre minumum beperk word.

Een van die redes vir die Rumax 7 se gunstige prys, is die feit dat dit kettingaandrywing het en nie met duur ratkaste werk nie. Omdat Rumax plaaslik vervaardig word, is dit ook nie uitgelewer aan ’n ongunstige en wisselvallige wisselkoers en hoë invoerkoste nie. Maar besparing is nie die enigste voordeel wat Rumax vir die boer inhou nie – Rumax skakel foute en vermorsing uit en meng deeglik sodat elke kriese kos waarvoor die boer betaal daar beland waar dit vir die boer wins verdien.

Elke bekvol Rumax-gemengde voer bevat alles wat nodig is vir die beste moontlike groei en produksie. Daartoe werk die akkurate skaal en die maklike werking van die Rumax-menger mee. Die Rumax 7 vereis net 45 kW trekkerkrag en dien die voer smaakvol aan die diere op met ’n kettingband of awegaar na die boer se keuse. Die menger kan ook staties gebruik word saam met ’n elektriese motor.

Twee stewige mengwurms met tagtig gehapte kerflemme van temperstaal sorg dat die Rumax 7 jou diere se voer in ’n japtrap kerf en deeglik vermeng.

Asof dit alles nie genoeg is nie, word Rumax regoor die land rotsvas gesteun met ratse naverkoopdiens sodat geen boer se diere ooit honger hoef te gaan slaap nie. Dit is geen wonder dat daar in die 2,5 jaar sedert die bekendstelling van die Rumax 7 al meer as honderd van hierdie voortreflike voermengers regoor die land aan tevrede boere verkoop is nie.

Boere regoor die land praat met groot waardering en respek van Rumaxvoermengers, soos Carlo Nortjé, ’n skaapboer van Loxton, wat sê: “Die Rumax 7 kom teen ’n sakpasprys en die vakmanskap is so goed, jy kan nie hulle masjiene breek nie. Daarby is Rumax se mense vriendelik en behulpsaam en hulle diens is uitstekend.”

Nog een van die talle tevrede kliënte is Heni Visagie van Ottegat Trust, wat tussen Sutherland en Calvinia met skape boer. Hy het sy Rumax 7 al meer as ’n jaar en het nog geen probleme ondervind nie – net plesier.

Jy kan ook jou diere tot die beste prestasie aanspoor. Praat met Jaco Pieters van Rumax by 082-335-3970 of 023-342-6070, of e-pos jaco@rumax.co.za. Besoek ook www.rumax.co.za om Rumax se hele reeks wenwerktuie te sien.