Gee jou gewasse ‘n voorsprong: Orthman maak kunsmistoediening maklik

This post is also available in: English

Heel aan die voorpunt van boerderypraktyke soos strookbewerking en kunsmistoediening is Orthman, die vervaardiger van slim werktuie vir die boer.

Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van Orthman, het boere by NAMPO vertel presies hoe hulle werktuie, spesifiek ook dié vir kunsmistoediening boerdery kan bevorder:

Orthman XD 1tRIPr strookbewerker met kunsmiskas

Orthman se XD 1tRIPr is ՚n flukse en veelsydige kêrel wat met een beweging oor die land verskeie take suksesvol voltooi om brandstof te bespaar en ՚n skoon, gelyke, plantgereed saadbed vir die boer te skep.

Akkurate kunsmistoediening is noodsaaklik vir sukses en dit is hoekom Orthman se kunsmiskas, wat ook die enigste een in die wêreld is, so gewild is.

Die kunsmiskas dink ook vir die boer:

Elke ry het sy eie seksiebeheer met ՚n elektriese motor. Die boer kan terselfdertyd twee verskillende soorte kunsmis toedien want die kas het twee 4-ton kunsmistenks vir vloeibare en korrelkunsmis. Die kas het ook ՚n toedieningskaart wat beteken dat hy kunsmis wisselend toedien volgens die behoefte van elke deel van die land. Met sy skaal en outokalibrasie kalibreer jy die werktuig maklik op die land. Die kas kan kunsmis op 8 tot 16 rye toedien. As die boer dit verkies, kan sy kunsmistoediener met verstoppingsensors toegerus word wat verklik as een ry dalk nie al die kunsmis kry wat hy nodig het nie.

Meer oor die strookbewerker:

Die XD 1tRIPr-strookbewerker se stroke word tussen 300 en 350 mm diep bewerk en die kunsmisplasing is van 200 mm af boontoe. Die Orthmann het sy eie satelliet-ontvanger en kan homself ook rig vir verdere fyn verstellings. As die trekker dit sou waag om van die spoor af te wyk, kan die Orthman met sy stuurbare wiele onder die kunsmistenks sorg dat die stroke gemaak word waar dit hoort. Elke tandeenheid het ՚n verstelbare wegbreekaksie met outomatiese herstel. Ry-eenhede is met parallelskakels aan die balk gemonteer om deurgaans die regte diepte te handhaaf.

Die planters waaraan die strookbewerker gemonteer word se balke is nie altyd ewe hoog nie, daarom vervaardig Orthman ook die koppelstukke om die masjiene by mekaar aan te pas.

Orthman se HD Carrier

Brian Niewoudt, streeksbestuurder van Orthman, wys by NAMPO hoe lyk die Orthman/HD Carrier wat kunsmis akkuraat in die rye toedien.

Die Orthman HD Carrier is ook nog ՚n goeie opsie as jy kunsmis maklik tydens plant wil toedien. Die masjien is verlede September bekendgestel en het ՚n 3,5-ton korrelkunsmistenk.

Dit is ՚n korrelkunsmiskas wat maklik aan enige planter gemonteer kan word. Toedieningstempobeheerders sorg dat elke ry sy eie kunsmisuitmeting kry. Dis ook perfek vir boere wat kort lande het, want jou draaiwydte met hom is baie korter.

“Die masjien is so bekend en gesog dat ons al op die eerste dag van NAMPO meer as tien van hulle verkoop het,” so sê Brian Nieuwoudt, streeksbestuurder van Orthman. Hulle het ook afslag aan boere gebied wat die werktuig voor einde van Mei bestel het.

Kry meer inligting oor Orthman se brandstofbesparende werktuie by Brian Nieuwoudt by 076-283-0766 of 011-396-1629 of bnieuwoudt@orthman.com, of werk deur hulle handelaars soos AFGRI, Senwes, GWK en JDi. Besoek ook www.orthman.com