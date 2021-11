Gebruik energie doeltreffend en bespaar geld

This post is also available in: English

Talle uitdagings maak dit moeilik vir boere om jaar na jaar hulle produksie te handhaaf of te verbeter. Oor party van hierdie uitdagings, soos klimaatsverandering en stygende produksiekostes, het die boer geen beheer nie.

Dit is ՚n kommerwekkende werklikheid dat die wêreld, met krimpende hulpbronne, nie in staat sal wees om genoeg kos te lewer vir ՚n groeiende bevolking teen die jaar 2050 nie. Daarom is dit noodsaaklik om nou al alternatiewe metodes te vind om in die toekoms voedselsekerheid te bied aan die planet se bewoners.

In Suid-Afrika is toegang tot betroubare en bekostigbare krag toenemend ՚n probleem, wat tot gevolg het dat boere na alternatiewe kragbronne uit hernubare energie oorskakel. Besoekers aan die pas afgelope KragDag verstaan hierdie werklikheid en daarom is hulle ingenome met die feit dat Energy Gurus ՚n unieke plan vir elke unieke boer het.

Energy Gurus is volstoom besig om die leiersrol in hernubare energie vir die landbousektor oor te neem. Die stigters en eienaars van Energy Gurus is Alexis Barwise en Carel Ballack. Carel se betrokkenheid by die sektor vir hernubare energie strek oor meer as 19 jaar en hy het saam met multinasionale energie-organisiasies strategië ontwik-kel vir dié sektor in Afrika. As stigter van PQRS het hy die mees uitgebreide databasis van sonkraginstallasies in Afrika ontwikkel.

Alexis het sy baccalaureusgraad in ingenieurswese (B Eng) in sowel elektriese as elektroniese ingenieurswese aan die Noordwes-Universiteit (NWU) behaal. Hy spesialiseer in kraggehalte en het meestersgraadvakke in sowel kraggehalte as energiebestuur aan die NWU voltooi. Hy dien tans as ՚n aktiewe lid van sowel nasionale as internasionale standaarde en tegniese komitees, soos IEC TC81, SANS 10142-1 en SANS 10313.

“Ons het agtergekom daar is ՚n behoefte vir grootskaalse projekte vir hernubare energie, spesifi ek vir die landbousektor, by boere wat byvoorbeeld spilpunte, meulens, melkerye, pakhuise en pompe het,” sê Alexis.

“Ons het onlangs ՚n groot projek gehad waar ons GWK se skaapabattoir in De Aar gehelp het met ՚n waterverhittingstelsel ՚n kragopwekker en ՚n fotovoltaiese sonkragstelsel – alles in een. Van daar af het ons meer geleenthede gekry soos die woord onder die boere soos ՚n velbrand versprei het,” verduidelik Alexis.

Die skaapabattoir in De Aar wat Energie Gurus geoptimaliseer het.

Boere het baie idees van wat hulle wil doen en soms het hulle net daardie raadgewer nodig om die volgende stap te neem – net om seker te maak hulle doen die regte ding op die regte manier.

“Ons het ՚n baie sterk ingenieurs-kultuur wat ek glo ons markleiers in die gebied maak in terme van wat ons spesifiek vir ՚n boer kan doen en bied,” voeg Alexis by.

“Die grootste voordeel van ons konsep is kostebesparing. Eskom het ՚n konsep ontwikkel wat genoem word “banking”, waar energie wat opgewek word en nie regstreeks benut word nie, geberg kan word. ՚n Sonkragstelsel se potensiaal word nie heel dag ten volle benut nie. Vroeg in die oggend lewer die stelsel slegs 5 tot 10% van sy potensiale energie. Soos die dag verloop word al meer van die potensiaal beskikbaar gestel tot dit weer stelselmatig begin verminder soos die son sak.

As gevolg van die wisselvallende opwekkingspotensiaal van sonkragstelsels, en die onreëlmatige verbruik op ՚n plaas, is daar tye wat boere steeds gebruik moet maak van Eskom-krag, en tye waar die stelsel ՚n oormaat van energie opwek.

Eskom se bergingsfasiliteit stel boere in staat om die oormaat energie wat deur hul sonkragstelsels opgewek word, by Eksom te berg in ruil vir gratis eenhede wanneer hulle dit benodig,” verklaar Alexis.

Dit is ՚n ongelooflike geleentheid vir boere. “Waar die sommetjie nooit werklik sin gemaak het nie, kan ՚n boer nou sy energie meer kostedoeltreffend berg en benut,” sê Alexis. Boere het ՚n groot honger vir hernubare energie en Energy Gurus bied pasmaakoplossings vir elke unieke boerderystelsel.

Alexis Barwise van Energy Gurus saam met Bianca Henning van ProAgri by hul KragDag-stalletjie.

Energy Gurus se konsep werk volgens ՚n vyfstapproses:

• Eerstens word ՚n ontleder vir twee weke aan die plaas se kragtoevoer gekoppel om te bepaal hoe en wanneer die boer krag gebruik.

• Daarna word die juistheid van die data met die kliënt se Eskomrekening bekragtig.

• Derdens word die kraggehalte gemeet om te bepaal wat die kliënt volgens sy behoeftes benodig.

• Alle ondoeltreffendhede word dan gedurende die optimiseringsproses uitgeskakel.

• Laastens word die stelsel wat volgens die gegewens benodig word geïdentifiseer en saamgestel.

Dit is natuurlik belangrik om toerusting van goeie gehalte te gebruik. Sonkrag is ՚n langtermynbelegging. Maak seker jy koop nie sommer net enige produk nie en dat die stelsel geskik is vir jou spesifieke behoeftes.

Om meer uit te vind oor hoe jy met die hulp van Energy Gurus kan bespaar, kontak hulle by info@energygurus.co.za en besoek ook hulle webwerf by www.energygurus.co.za