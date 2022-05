Gallagher – Jou veiligheidsvennoot

Gallagher verstaan die waarde van jou plaas en jou vee. Hulle verstaan dat jy al jou tyd en energie aan jou boerdery toewy en daarom is hulle jou veiligheidsvennoot. Hulle bied gehalte produkte in die mark aan en bied uitstekende diens aan boere.

“Ons bied vir boere ‘n oplosing om hulle plaas beter te bestuur en bespaar hulle tyd om te fokus op wat saakmaak,” sê Mark Smit, verkoops- en bemarkingsbestuurder van Gallagher SA.

Gallagher bestaan uit twee afdelings namens ‘n sekuriteisafdeling en dierebestuursafdeling.

“Ons skale en energizers is ons gewildste produkte,” voeg Mark by.

Kliëntediens is ook baie belangrik vir Gallagher. “Ons gaan uit na die boere en luister eerstehands na hulle en bied produkte wat hulle probleme oplos.”

Hulle het ook onlangs ‘n nuwe video bekendgestel vir boere waarin Bok van Blerk die boer vertolk het.

Bok sê dit was lekker om saam met Gallagher te werk en hulle produkte beter te leer ken: “Ek het grootgeword op ‘n plaas en ek verstaan darem die plaaslewe. Ons het ‘n SA vleismerinostoet gehad en vleis- en melkbeeste. Ek moes die eiers in die oggende uit die hok gaan haal het as ek ontbyt wou eet. Ons het ook ‘n mielieland gehad. Toe ek Graad 1 was het my ouers besluit om stad toe te trek. Dus het ek tuis gevoel in die rol omdat die hele ervaring my laat terugdink het aan my grootwordjare op die plaas. Dit was lekker om alles te herleef.”

Bok het ook weer eens die waarde van die boere in ons land besef en die uitdagings wat hulle ervaar.

“Gallagher maak met die tegnologie dit makliker vir die boere om optimal te boer,” voeg hy by.

Kyk gerus hier na die video:

As jy ook tyd en geld wil spaar, kontak hulle deur hulle werbwerf te besoek by www.gallaghersa.co.za of hulle te bel by 011-974-4740 of ‘n e-pos te stuur na sales.za@gallagher.com. Hulle produkte is ook by koöperasies en ander verspreiders beskikbaar.