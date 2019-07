Gallagher: Jou vee doen net wat jy wil hê

This post is also available in: English

Dekades se noue samewerking tussen Gallagher en boere het Gallagher se veehanteringsprodukte ontwikkel tot wêreldwye staatmakers in die landboubedryf. Gallagher steun steeds sterk op boere se insette en praktiese veldervaring om hulle produkte immer nog nuttiger vir die boer te maak.

Boere het vanjaar lewendige belangstelling in Gallagher se uitstalling by Val Boeredag getoon. Hulle het saam met Havco, hulle agent in die Standerton-streek, gespan om boere met inligting en raad te bedien.

Jaco Burger, Gallagher se verkoopsbestuurder vir diereprodukte in Suid-Afrika, het sy plek in die stalletjie volgestaan. Hulle jongste produk wat boere gaande het, is ՚n basiese intreevlakskaal. “Hierdie is ons eerste skaal en werk baie eenvoudig. Dit is ՚n mik-en-druk model wat tot 1,5 ton kan weeg en dit is maklik hanteerbaar en robuust genoeg om veld toe te neem om die vee vinnig te weeg. Die prys is baie mededingend,” sê hy.

Gallagher se staatmaker-kragbronne vir elektriese heinings kan ook met sonkrag werk. Dit word saam met die batterye netjies in ՚n kas geplaas wat deur ՚n sonpaneel bedek word. Die ikoniese “stock-stick” in Jaco se hande is ՚n moet vir elke boer wat ՚n weerbarstige dier in sy kudde het.

Havco is Gallagher se verspreiders in die Standerton-streek. Die boere is reeds bekend met Havco se ander produkte. ՚n Paar jaar gelede het Havco ՚n gaping in die mark vir elektriese omheinings gesien en vir Gallagher genader. Hulle het reeds baie sukses met die verspreiding behaal en Gallagher se produkte boesem nou nog meer vertroue onder die boere in. Willie Liebenberg is verantwoordelik vir Havco se velddienste en Dolf Volschenk is hoofbestuurder en ՚n direkteur van Havco.

Havco vervaardig misstrooiers, lyfklampe, selfvoerders, ringvoerders en drukgange vir grootvee.

Strookbeweiding is slegs moontlik as jy ՚n stewige elektriese heining wat ՚n behoorlike skok kan gee gebruik. Dit moet ook maklik en vinnig verskuifbaar wees sodat vee gereeld kan roteer om die weiding vinnig en maksimaal te benut.

Hou ՚n ysterhand oor jou vee met Gallagher se produkte. Skakel vir Jaco Burger by 083-297-6079 of 011-971-4200, of besoek hulle webwerf by www.gallagher.com.