Gallagher: Dierebestuur vir slim boere

Gallagher Dierebestuur is ‘n afdeling van die Gallagher groep beperk, ‘n Nieu-Seeland gebaseerde maatskappy wat in elektriese heinings en dierebestuur spesialiseer.

Die maatskappy bied ‘n wye reeks produkte en dienste wat ontwerp is om boere te help om hulle vee meer doeltreffend te bestuur.

Die produkte sluit elektriese heiningoplossings, weeg en EID (Elektroniese Identifikasie)-stelsels, weidingsbestuursgereedskap en diere se waterstelsels in.

Hierdie produkte word gebruik om die gesondheid en produktiwiteit van diere te verbeter terwyl dit ook arbeidskostes en omgewingsimpak verminder.

Gallagher dierebestuursprodukte maak die lewe makliker vir boere deur ‘n wye reeks produkte en dienste te bied om hulle te help om hulle diere te bestuur en bedrywighede te verbeter.

Van hierdie produkte sluit in:

Gallagher se elektriese heining stelsels is ontwerp om diere veilig binne te hou. Hulle bied ‘n wye reeks energizers, geleiers, isolleerders en bykomstighede om die boer te help om by hulle behoeftes te pas.

Die voordele van elektriese heiningstelsels sluit laer koste, maklike installasie en meer buigbaarheid in dierebestuur in.

Gallagher se weeg en EID oplossings vir vee help boere om hulle diere te weeg en diere individueel te identifiseer.

Hierdie inligting kan gebruik word om diere se gesondheid, produktiwiteit en winsgewendheid te verbeter.

Gallagher bied ‘n wye reeks van wee gen EID oplossings, wat weegskale, EID merker lesings en sagteware insluit.

Gallagher se veeboerdery en bestuur verskaf ‘n wye reeks dierebestuursprodukte soos veehanterinsgtoerusting en diere identifikasie.

Hierdie produkte is ontwerp om boere te help om veilig en doeltreffend hulle vee te bestuur en spanning te verminder op beide diere en mense.

Gallagher se waterbestuursoplossings bied ‘n reeks waterbestuursoplossings soos outomatiewe watermerkers, krippe en pompe aan.

Hierdie produkte help boere om vars en skoon water vir hulle vee te gee wat dieregesondheid en produktiwiteit verbeter.

Gallagher dierebestuur waarborg gehalte aanbiedinge op produkte insluitend die reeks voordele wat mens kry deur slim tegnologie te gebruik.

Die voordele van Gallagher se dierebestuur sluit grondgesondheid vir behoorlike weidingsbestuur in en kan verbeter deur die groei van plante te bevorder, gronderosie te verminder en koolstofsekwestrasie te verhoog.

Gallagher se sonaangedrewe elektriese heining en wateroplossings help om koolstofvrystelling te verminder deur die afhanklikheid van fossielbrandstowwe te verminder wat lei tot verminderde waterbesoedeling.

Dit help met die voorkoming van waterbesoedelingsbronne deur te verseker dat vee toegang tot skoon water het en nie oorbewei in oewergebiede nie.

Elektriese heinings los die kwessie van wildkonflik op en help om wild uit gebiede te hou waar hulle oesskade kan veroorsaak, en sodoende die behoefte aan skadelike wildbestuurspraktyke verminder.

Gallagher se dierebestuursprodukte en dienste help boere om hulle vee te bestuur wat beide ekonomies en omgewingsvolhoubaar is.

Oor die algemeen bied die produkte ‘n kombinasie van duursaamheid, betroubaarheid en vernuwing aan deur Gallagher se uitgebreide ervaring en kundigheid in die dierebestuursbedryf.

Gallagher dierebestuur SA se hoofkantoor is in Johannesburg en het ‘n netwerk van verspreiders en vennote oor die 100 lande wêreldwyd.

Vir meer inligting, kontak hulle by sales.za@gallagher.com of 011-974-4740