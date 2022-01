Friesperd Veilingskalender 2022

This post is also available in: English

DATUM VEILING PLEK KONTAKPERSOON KONTAKNR E-POS 17/18/19 Feb 2022 Riversdal Streek skou Riversdal Skougronde Sias Horn 0823372160 siashorn44@gmail.com 25/26 February 2022 Hopetown Streekskou Hopetown Job Steenkamp 0828987726 hlrbotha@gmail.com 22/23/24 March 2022 Horse and Wine Afri Dome Parys Elize Prinsloo 0514100952 friesperd@studbook.co.za 31 March – 2 April 2022 Secunda Klub Secunda HLER Botha 0823251090 hlrbotha@gmail.com 4/5/6 May 2022 SA Friesperd Nationals Afri Dome Parys Elize Prinsloo 0514100952 friesperd@studbook.co.za 4/5/6 August 2022 Bloemfontein Streek Bloemfontein Skougronde Elize Prinsloo 0514100952 friesperd@studbook.co.za 1/2/3 Oktober 2022 Mogagong Streek Mogagong Leon Botha 0829283579 leon@victrio.co.za Einde Oktober 2022 Secunda Klub Secunda HLER Botha 0823251090 hlrbotha@gmail.com