Forklifts NW se Merlo-telehanteerders is veilig en gemaklik

This post is also available in: English

Forklifts NW is betroubare handelaars in Noordwes van onder meer Merlo se teleskopiese hanteerders en Toyota-, JCB- en Clark-vurkhysers. Hulle verkoop, verhuur, versien en herstel die masjinerie.

By NAMPO sien mens van ver af Forklifts NW se standplaas. Hulle stal net hulle groen monsters, die Merlo-toerusting, uit. Die Merlo-groep staan vir die nommer een tegnologie en veiligheid in landboumasjinerie. Hulle het die wydste reeks telehanteerders op die mark. Hulle unieke tegnologie bespaar die boer tyd en sorg vir veiligheid en gemak.

Die Merlo-telehanteerder word gebruik as ՚n optel- en dra-masjien wat bale verskuif, voerkrale skoonmaak, voer in bakke plaas en goed benut kan word deur pluimveeboere, kwekerye, vrugtekwekers en munisipaliteite.

Hierdie telehanteerders is veelsydig, maklik om te gebruik en doeltreffend. Die panoramiese masjien se kajuit is altyd 1 010 mm wyd, daarom is dit steeds die wydste beskikbare kajuit op die mark. Die bestuurder kan by die voorkant, sykant en agterkant vanuit die kajuit heeltyd sien presies wat hy en die masjien doen, en die vrag word altyd honderd persent presies geplaas.

Voordele van die Merlo-telehanteerders is volgens Shawn Harris van Forklifts NW:

Dis ՚n kompakte masjien wat in kleiner ruimtes pas

Gelyke gewigsverspreiding

Het soliede staal om die masjien

Hidrouliese hidrostatiese aandrywing

Het nie outomatiese kragoordrag of ’n wringkragomskakelaar nie, wat beheer en presisie verbeter

Panoramiese sigbaarheid

Forklifts NW se twee teleskopiese hanteerders wat by NAMPO vertoon is voldoen aan vlak 2 ROPS- en FOPS-standaarde:

P40.17 EE stabilised panoramic

Die P40.17 EE teleskopiese hanteerder.

Kantelregstellende onderstel

Balkveerstelsel (opsioneel)

Elektronies beheerde asveerstelsel (opsioneel)

Onafhanklike stabiliseerders

Vlak-3 enjin van 73,5 kW

Vragvoelende hidrouliese pomp

P72.10 EE high capacity panoramic

Morné Petzer en Shawn Harris van Forklifts NW het by NAMPO al die boere se vrae oor die Merlo P40.17EE- en P72.10EE-telehanteerders beantwoord.

Die teleskopiese hanteerder het die grootste kajuit in sy kategorie en ook die gemaklikste. Sy maksimum hysvermoë is 7,2 ton (7 200 kg) en hy kan 10 meter hoog optel. Sy enjin lewer 73,5 kW.

Wat dit beteken as die kajuitstruktuur aan die internasionale standaarde van FOPS en ROPS voldoen:

FOPS staan vir falling object protective structure, wat beteken die struktuur beskerm insittendes teen vallende voorwerpe.

ROPS staan vir roll-over protective structure, wat beteken die struktuur beskerm insittendes indien die voertuig sou omslaan.

Kom ons beskou die kajuite van naderby:

Kajuithoogte 1,77 m (P 27.6EE) en 2 m (P 28.8EE-P 32.6EE)

Baie ruimte in die kajuit

4,3 m 2 se vensterglas

se vensterglas Deursigtige kajuitdak vir maksimum sigbaarheid by die optel van vragte

Lugverkoeling

Vorentoe- en truskakelingbeheer aan die stuurkolom (opsioneel) – vingerpuntbeheer laat die operateur toe om albei hande op die stuurwiel te hou vir maksimum beheer en veiligheid

Volle reeks sorgvuldig ontwerpte analoog- en digitale instrumente

Klankdigte panele maak dat die operateur nie die enjingeraas hoor nie.

Deur maak 180° oop

Verskeie gereedskapstukke kan aan die masjien heg soos vurke, misvurke, hooivurke, rondebaalklampe en boomstompoptellers. Die aanhegsels bied doeltreffendheid, winsgewendheid en kostebesparing, want dan hoef die boer nie ander masjiene te koop nie. Al die gereedskapstukke word maklik en gou aan- en afgehaak met ՚n kliksluitstelsel.

Vir meer inligting oor hierdie nuttige en betroubare telehanteerders, kontak 014-597-1010, sales@forkliftsnw.co.za of besoek hulle webtuiste by www.forkliftsnw.com.