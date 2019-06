Firestone: Gebruik jou bande reg en kry die maksimum waarde

This post is also available in: English

Besige tye op die plaas soos strooptye nie, daarom is dit uiters belangrik dat hulle net die beste bande vir hulle trekkers en ander werktuie moet aankoop. Dit is presies soos die gesegde sê: goedkoop is duurkoop. Dit geld nie net vir trekkers en ander werktuie nie, maar beslis ook vir bande.

By vanjaar se NAMPO het Firestone van hulle standplaas af talle bande aan boere verkoop en dit boonop op die boere se plase gaan aflaai. Hierdie verkope bewys boere besef Firestone is gehalte bande waarop hulle kan staatmaak. Die waarborg van nege jaar wys dat Firestone self volle vertroue in hulle bande het.

Die waarborg geld vir bande wat in Amerika vervaardig is en vanaf 14 Mei 2018 aangekoop is. Dit is by verlede jaar se NAMPO bekendgestel. Kwalifiserende bande moet deur oorspronklike toerustingvervaardigers opgesit wees op voertuie wat verkoop is in Suid-Afrika, Swaziland, Lesotho, Namibië, Zambië en Botswana. Die enigste voorwaarde is dat die bande via die Firestone-webwerf geregistreer moet word. Die oomblik wat jy hom registreer begin die 9-jaar waarborg.

Die Firestone-webwerf bied ook volledige inligting, plus ՚n lys van kwalifiserende bande: https://firestone.co.za/9-year-agricutural-tyre-warranty/. Sodra die registrasie voltooi is, sal die kliënt ՚n bevestiging per teksboodskap of e-pos ontvang.

Firestone het ՚n kap van 23° op hulle band se skouer aangebring wat vir die boer op enige tydstip die meeste kappe op die grond neersit. Die 23°-kap op die skouer draai na die middel van die band om in 46° te eindig. Die 23°-kap werk die beste in droë gebiede en in nat omstandighede gee 46° die beste vastrap.

“Dit veroorsaak dat jy deurentyd die beste vastrap kry en dit bespaar diesel en tyd op die land,” sê Stephan van Staden, nasionale landbouspesialis by Bridgestone, vervaardiger van Firestone se gespesialiseerde landboubande.

Stephan verduidelik dat bande verantwoordelik is vir 20 tot 40 persent verlies aan kilowatt. Hierdie verlies kan verminder word deur die bande se doeltreffendheid met die korrekte druk en balans te optimaliseer. Die sleutel hier is om te verseker dat die optimale persentasie bandoppervlakte in aanraking kom met die grondoppervlak. ՚n Optimale voetspoor sal die doeltreffendheid van die trekker verhoog om sy taak te verrig, terwyl brandstofverbruik verminder word en die band se leeftyd verleng word.

Firestone se Radial All-traction DT-band het ՚n 9-jaar waarborg.

Die banddruk moet bereken word volgens die vrag wat dit in elke geval dra.

In die korrekte opstelling van ՚n trekker, is die eerste stap natuurlik om te verseker dat bande van die regte grootte opgesit word. Dan is dit nodig om die korrekte gewigsverdeling tussen voor en agter te bepaal en dan die hoeveelheid gewig op elke band.

Gewigte moet dalk bygevoeg word, afhangende van watter toerusting die trekker trek. Dit sal die gewigsverdeling beïnvloed.

Terwyl water in bande tradisioneel as gewig gebruik en goedkoop is, het dit ՚n aantal nadele en is dit nie geskik vir gebruik met straallaagbande nie. Die moderne neiging is om op droë gewigte staat te maak.

Straallaagbande word toenemend in die landboubedryf gebruik, omdat hulle ՚n prestasieverbetering van 6 tot 14 persent bo kruislaagbande bied. Dit is belangrik om gereeld banddruk na te gaan om te verseker dat die bande op die korrekte druk bly. Dit moet minstens weekliks gedoen word.

Firestone se bande werk net so hard soos boere. Besoek jou naaste Bridgestone/Firestone-handelaar of besoek

www.firestonejourneys.com.