Finansiering pasgemaak vir beide die landbou- en konstruksieomgewing

Al ooit gewonder wat die invloed van batefinansiering – wat in jou eiesoortige behoeftes voorsien- op jou onderneming sal wees en in die proses ook vir jou besparing bewerkstellig?

John Deere Financial bied reeds só ‘n diens.

JOHN DEERE FINANCIAL SE FINANSIERINGSDIENS BERUS OP VIER PILARE: GERIEFLIKHEID, TOEWEIDING, MEDEDINGENDHEID EN INSIGGEWENDHEID.

GERIEFLIKHEID

Tyd is ‘n kosbare kommoditeit en daarom wil John Deere Financial die proses van finansiering tydens die koop van John Deere-toerusting so gerieflik as moontlik maak. John Deere het ‘n toegewyde verteenwoordiger in alle dele van die land wat die kliënt deur elke stap van die finansieringsproses sal neem.

John Deere Financial se span is slaggereed om elke kliënt te besoek en sy unieke besigheidsbeginsels te ontleed, te verstaan en dan die mees gepaste finansiering aan te beveel. John Deere Financial se verteenwoordiger kan selfs met die nodige toestemming help om dokumentasie en inligting by die kliënt se eie boekhouer of ouditeur te kry. Só kan beide partye doen wat hulle geniet en die kliënt kan sy aandag toespits op dit wat hy die beste doen!

TOEWYDING

Ons kliënte belê in John Deere met die koop van nuwe John Deere toerusting. In ruil daarvoor, wil John Deere Financial ‘n bydrae lewer tot die sukses van die kliënt en sy besigheid. Ons weet dat elke onderneming sy eie uitdagings het en baie maal onvoorsiene ontwrigtings beleef. Daarom bied ons ondersteuning deur buigbare oplossings te bied. John Deere Financial besef ook dat besigheidsiklusse van jaar tot jaar wissel en ‘n betaaldatum kan maklik met ‘n maand of twee uitgestel word om die kliënt se kontantvloeisiklus te akkommodeer.

MEDEDINGENDHEID

Die eerste oorweging as dit by finansiering kom, is gewoonlik ‘n goeie rentekoers. Na gelang van die struktuur van die finansieringspakket, en met die inagneming van die termyn en deposito, kan koerse van so laag as prima minus 9% beding word. Hierdie laer koers beteken kleiner paaiemente. Mededingendheid eindig egter nie by die rentekoers nie. Die spoed van dienslewering, die soort finansieringsprodukte wat beskikbaar is en die gerief daarvan, dra alles by tot wat ons bied.

Deur John Deere Financial as ‘n markleier in die finansiering van John Deere-toerusting te posisioneer, dwing die maatskappy sy mededingers om voortdurend ten opsigte van dienslewering, gerief en prys te verbeter – en dit alles tot voordeel van die kliënt.

INSIGGEWENDHEID

John Deere Financial groei saam met sy kliënte se onderneming. Daardeur verseker die maatskappy dat diens en produkte wat beskikbaar is tersaaklik bly en dat dit voldoen aan die groeiende behoeftes van die kliënt en sy onderneming in beide die landbou – en konstruksiesektore.

‘n Goeie voorbeeld hiervan is die afsonderlike finansiering van tegnologie vir presisieboerdery. John Deere se presisietegnologie kan selfs gefinansier word ná die aanvanklike aankoop van ‘n trekker, hoogloopspuit of stroper. In die konstruksie-omgewing, bied John Deere Financial byvoorbeeld pasgemaakte finansiële oplossings en ondersteuning met vinnige goedkeurings.

John Deere Financial nooi enige kliënt in die landbou- of konstruksiebesigheid wat nuwe toerusting wil koop, om sy naaste John Deere-handelaar te kontak. Doen dan ook navraag oor die dienste wat John Deere Financial bied, sodat die maatskappy saam met jou die laagste koste van eienaarskap kan bewerkstellig.