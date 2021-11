Finaliste in die Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie 2021

This post is also available in: English

Finaliste in die 2021 Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie aangekondig.

Plaas Media is trots om die finaliste in die agtste Santam Landbou Nasionale Kuilvoerkompetisie aan te kondig. Ten spyte van die struikelblokke wat tydens die monsternemingstydperk ervaar is, was die kompetisie weereens ‘n reusesukses. Vanjaar se kompetisie het ‘n rekord hoeveelheid 105 inskrywings ontvang.

Hiervan was 79 mielie-, 16 hawer-, agt voersorghum- en twee grasinskrywings. Die inskrwyings het bestaan uit 73 bunkers, 26 sakke en ses kuilvoerbale. Soos in 2020, is die kuilvoerbale-kategorie weer ingesluit as ‘n toetskategorie met die oog op moontlike formele insluiting in toekomstige kompetisies.

Vanjaar se inskrywings

‘n Totaal van 23 maatskappye en produsente het hulle kliënte, of eie plase, ingeskryf. Elf van die maatskappye het vir die eerste keer ingeskryf. Die maatskapye was AFGRI Veevoere, Nova Voere, Welgemoed Plaas, Kemin Industries, RCL Foods/Epol, Nutribase, Meadow Feeds Paarl en Meadow Feeds Natal, Winterstorm Investments, Pannar Saad, Sparta Baby Beef, Strapping & Profile, EC Contracting, Kameeldrift Voere, Hurwitz Farming, Saxeni Agric, White Gold Farms, Malati Farm, JW Nel & Seun Boerdery, Lactimar, Mas Corporation, Limpopo Dairies, Pioneer, en Envarto.

Borge

Die hoofborg van vanjaar se kompetisie was weereens Santam Landbou, wat sedert die aanvang van die kompetisie as naamborg optree en hul ondersteuning deurgaans aan die kompetisie bied. Die prysborge is Labworld, Claas/Kempston Agri, Pannar Saad, Kemin Industries, Strapping & Profile, Nutribase en Hurwitz Farming.

Monsterneming

Die monsterneming is deur vier studente van verskillende Suid-Afrikaanse universiteite gedoen. Die studente is Gerrit Putter en JG Els van die Universiteit van die Vrystaat, Timothy Chilemba van die Universiteit van Pretoria en Henlo Smit van Stellenbosch Unversiteit. Richardt Venter van AgSci, die kompetisie se koördineerder, het die studente tydens ‘n spesiale opleidingsdag opgelei in die monternemingsproses. Die monsters is deur dr Elrisa Taljaard en haar span by Labworld getoets. Die data-ontleding is deur die stigter en beskermheer van die kompetisieprotokol, prof Robin Meeske, van die Wes-Kaapse Departement van Landbou se Outeniqua Navorsingplaas gedoen.

Ontmoet die finaliste

Daar is drie formele kategorieë waarin finaliste aangekondig word, naamlik mielies, voersorghum en hawer. Daar is een toetskategorie, naamlik kuilvoerbale, en finaliste sal in hierdie kategorie ook aangekondig word.

Vir die eerste keer in die kompetisie se geskiedenis, bestaan die top tien mieliekategorie-finaliste uit ewe veel bunkers en sakke. Daar is ook drie voormalige kategorie- en kompetisiewenners onder die top tien. Dit is ‘n toonbeeld van enersyds die mededingendheid van die inskrywings, en andersyds die waarde wat die resultate vir deelnemers inhou.

Mielie-kategoriefinaliste in alfabetiese volgorde:

Farm/enterprise name Farmer/producer Entered by Entry type ALS Group Arno Joubert Nutribase Silo bag Deale Beef Cronjé Deale Nutribase Silo bag Gerber Boerdery Trust Ian Gerber AFGRI Animal Feeds Cement wall bunker Just Milk (Queensvalley) Steve Moss Strapping & Profile Silo bag Maluti Beef Danbri Saayman Strapping & Profile Silo bag PD Hauff & Son Mark Hauff Pioneer Cement wall bunker Simpson & Son Farming Shane Simpson Meadow Feeds Natal Gravel wall bunker Sparta Beef Sello Ntjoboko Sparta Beef Silo bag Stubbs Farming Partnership (Denleigh) Nick Stubbs Pioneer Gravel wall bunker Westend Landgoed Hano Lombard Nutribase Gravel wall bunker

Die hawerkategorie spog ook met fantastiese resultate die jaar en drie van die vier finaliste is voormalige kategoriewenners.

Kleingraan (hawer)-finaliste in alfabetiese volgorde:

Farm/enterprise name Farmer/producer Entered by Entry type Dassenvaley Johan Mostert AFGRI Animal Feeds Gravel wall bunker De Draay Awie Erasmus Meadow Feeds Paarl Bun/drive-over pile Groenwei Boerdery Bull van Rensburg EC Contracting Gravel wall bunker Ocean Breeze Holsteins JK Basson Nova Feeds Gravel wall bunker

Voersorghumfinaliste in alfabetiese volgorde:

Farm/enterprise name Farmer/producer Entered by Entry type Berg en Dal Boerdery Pieter Hamman AFGRI Animal Feeds Gravel wall bunker Hurwitz Farming Jarren Hurwitz Hurwitz Farming Silo bag Saamstaan Boerdery (Vyevlei) Elanza Fouché AFGRI Animal Feeds Gravel wall bunker

Kuilvoerbale toetskategorie finaliste in alfabetiese volgorde:

Farm/enterprise name Farmer/producer Entered by Entry type Exact Silage Burger Marais Kameeldrift Voere Bale JW Nel & Seun Boerdery Kempen Nel JW Nel & Seun Boerdery Bale Saxeni Holdings Emje Ferreira Saxeni Agric Bale

Die wenners sal tydens ‘n lewendige uitsending en ‘watch party’ op 3 Desember om 18:00 aangekondig word. Om na die bekendmaking van die finaliste te kyk, klik op die skakel: https://youtu.be/SAf526D0Gk0

Vir meer inligting rondom die kompetisie. 2022 inskrywings, of ander navrae, kontak vir Deidré Louw by 066-231-2430, of deidre@plaasmedia.co.za