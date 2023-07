Fendt ontsluit volledige presisie: Skep krag en doeltreffendheid

Ontdek en geniet die ongeëwenaarde voordeel van Fendt se Volledige Presisie-pakket met ՚n omvattende reeks presisieboerderytegnologieë wat jou boerdery op die wenpad sal plaas soos nog nooit tevore nie.

Met ՚n 3-jaar CenterPoint-intekening kry jy toegang tot Fendt se nuutste GNSS-posisioneringstelsel, wat presiese leiding en akkurate data-insameling verseker. Sê totsiens vir oorvleueling en vermorste hulpbronne, aangesien Section Control beheer neem. Seksies van jou werktuie word outomaties geaktiveer gegrond op die kontoere in die land, wat onnodige oorvleueling uitskakel en insette optimaliseer. Benut die krag van veranderliketoedieningstegnologie, wat jou in staat stel om saad- en kunsmistoedieningshoeveelhede in die ry aan te pas op grond van spesifieke grondtoestande. Opbrengste word maksimaal verbeter, terwyl koste tot die minimum beperk word. Met 3-jaar CenterPoint-intekening en die Volledige Presisie-ontsluitingspakket, bied Fendt jou die toerusting om doeltreffendheid te verbeter, produktiwiteit te verhoog en volhoubare praktyke toe te pas, wat jou aan die voorpunt van presisielandbou plaas.

Fendt Vario-wieltrekkers

In die wêreld van moderne landbou, waar doeltreffendheid, krag en presisie uiters belangrik is, is die Fendt 700 Vario (107 – 177 kW), 800 Vario (168 – 214 kW) en 900 Vario (264 – 310 kW) presisiepioniers met Duitse presisieingenieurswese en -vervaardiging. Met hulle baanbrekerskenmerke stel die Fendt 700, 800 en 900 Vario-reeks nuwe standaarde vir moderne trekkers. Só lyk die uitsonderlike eienskappe en voordele wat die Fendt 700, 800 en 900

Vario die voorkeurkeuses vir boere wêreldwyd maak:

Kragtige werkverrigting met VarioDrive-transmissie

Die kern van die Fendt Vario-wieltrekkers is ՚n robuuste en hoëprestasie enjin. Hierdie kragreuse is ontwerp om buitengewone krag en wringkrag te lewer sodat verseker word dat geen taak te veeleisend is nie. Met intelligente enjinbestuur en nuwe skoonbrandtegnologie behaal Fendt-trekkers merkwaardige brandstofdoeltreffendheid terwyl hulle aan streng omgewingstandaarde voldoen.

Fendt se trekkers neem presisie na ՚n heel nuwe vlak met hulle gevorderde kragoordragstelsels. Die VarioDrivetransmissie bied ՚n wye reeks snelhede met gladde oorskakeling, wat operateurs in staat stel om die trekkers se omwentelings per minuut en spoed naatloos te manipuleer, presies volgens die taak wat verrig word. Die naatlose ratwisseling verseker gladde versnelling, wat elke bewerking doeltreffend maak en brandstofverbruik verminder. Die resultaat is presiese beheer en verbeterde produktiwiteit van die operateur.

Wêreldleidende hidroulika, tegnologie en skakeling

Fendt-trekkers is toegerus met hoëprestasie-hidrouliese stelsels wat lag-lag swaar werktuie en veeleisende take hanteer. Die stelsels se presiese beheer maak voorsiening vir gladde werking met blitsige reaksietyd, wat operateurs in staat stel om met die grootste akkuraatheid te werk. Of dit nou is om swaar vragte op te tel, ingewikkelde werktuie te bestuur of presisietake uit te voer, die hidrouliese stelsels verseker optimale werkverrigting en veelsydigheid.

Die Fendt-trekkers is tuis in die digitale era en integreer die nuutste tegnologie en skakelingsopsies om produktiwiteit en besluitneming te verbeter. Deur hulle intuïtiewe gebruikerskoppelvlakke en gevorderde vertoonstelsels het operateurs toegang tot intydse inligting, prestasiemonitering en diagnostiek. Die trekkers se skakelingskenmerke maak naatlose data-uitruiling moontlik, wat boere bemagtig om inligtinggedrewe besluite te neem vir ՚n doeltreffende boerdery. Met al die Fendt-wieltrekkers wat ten volle ingerig is vir presisieboerdery, beteken dit dat die trekker vir sy volle leeftyd toegang tot seksiebeheer en wisselspoed het met ՚n 3-jaar-intekening op CenterPoint.

Daarby kom Fendt ConnectTM-telemetrie met ՚n 5-jaarintekening waardeur die boer en handelaar elke trekkersensor oor ՚n afstand kan moniteer om te verseker dat staantyd tot die minimum beperk word en versiening gereeld gedoen word.

Gerief en stabiliteit

Vir Fendt is operateursgerief en -welstand uiters belangrik. Die trekkers se ruim en ergonomiese kajuite bied ՚n aangename werksomgewing vir lang ure in die land. Die kontroles is ontwerp vir intuïtiewe gebruik en die kajuite is toegerus met lugversorging en goeie klankstelsels. Die fokus op operateursgerief verseker verhoogde produktiwiteit en werkstevredenheid. Die trekkers met hulle intelligente vierwielaandrywingstelsels en voortreflike vastrapbeheer oorwin uitdagende terreine sonder moeite. Hulle handhaaf optimale greep en stabiliteit, selfs in rowwe en taai toestande in Suid-Afrika.

Boere kan met selfvertroue heuwels, hellings en ongelyke terrein baasraak, met die wete dat die Fendt-wieltrekkers ontwerp is om enige uitdaging met gemak aan te pak.

Waarborg en finansies deel van die veldtog

Vir meer waarde en gemoedsrus bied Fendt in Suid-Afrika, deur middel van sy handelaars, met trots ՚n 3-jaar of 3 000-uur waarborg, wat ook al eerste kom, met die aankoop van enige Fendt-wieltrekker. Voeg daarby die Prima -3% Finansiële Veldtog, wat dit selfs meer aanloklik maak om in ՚n Fendt te belê met 30% deposito en terugbetaling oor 36 maande.

Met hierdie veldtog kan klante ՚n verlaagde rentekoers geniet, geld bespaar op hulle finansiering en die algehele bekostigbaarheid van die besit van ՚n Fendttrekker verbeter. As ՚n spesiale bonus bied Fendt ook drie 500-uur versienings aan met die aankoop van enige Fendt-wieltrekker. Hierdie versienings verskaf gemoedsrus en verseker dat jou Fendt-trekker die kundige sorg ontvang wat dit verdien gedurende sy lewensiklus. Hierdie promosie is geldig vanaf Julie tot einde September 2023.

Opsomming van Fendt Vario-trekkers

Fendt-wieltrekkers is ՚n voorbeeld van die perfekte kombinasie van werkverrigting, veelsydigheid en skeppende vernuwing. Hulle bemagtig boere om nuwe vlakke van produktiwiteit te bereik terwyl hulle brandstofverbruik tot die minimum beperk en presisie ten volle benut. Van hulle kragtige enjins tot hulle gevorderde tegnologie en gemaklike operateursomgewings, stel die Fendttrekkers ՚n nuwe standaard vir uitnemendheid in die landboubedryf.

Ervaar die toekoms van boerdery met ՚n Fendt en sien hoe jou boerdery groei. Vir meer inligting, kontak Frans Cronje by +27 66-581-7505 of jou naaste handelaar of besoek www.Fendt.com/za/.