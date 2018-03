Minder trekkers in Februarie verkoop

Trekkerverkope van 595 eenhede in Februarie is aansienlik (12%) laer as die 675 eenhede wat verlede Februarie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope (vir die eerste twee maande van die jaar), byna 3% laer as vir die vorige ooreenstemmende tydperk. Stroperverkope van 21 eenhede in Februarie is drie eenhede meer as die 18 eenhede wat verlede Februarie verkoop is, maar verkope vir die jaar tot dusver is nou byna 15% laer as dieselfde tydperk verlede jaar.

Na bemoedigende trekkerverkope in Januarie is trekkerverkope in Februarie redelik teleurstellend. Marksentiment word beïnvloed deur verskeie verskillende faktore. Die somergewasse wat op land staan is wisselvallig ten opsigte van oespotensiaal en planttyd. Albei aspekte is veroorsaak deur wisselvallige reën in die onderskeie gebiede. Die huidige sterk waarde van die rand beteken dat trekkerpryse waarskynlik sal daal en dat boere besluite oor nuwe aankope kan uitstel. Oespryse bly laag en met heelwat van verlede jaar se oes wat op die oomblik geberg word, wag baie boere op hoër oespryse. Dit beïnvloed kontantvloei en hulle vemoë om kapitaaltoerusting te finansier.

Dit is baie moeilik om die korttermyntendens vir landboumasjinerie te voorspel. Ramings in die bedryf vir die 2018-kalenderjaar is egter dat trekkerverkope minstens teen dieselfde vlakke sal bly as vir 2017.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie