Falcon Agricultural Equipment: Sny en skeur sonder sukkel met Amazone se Ceus-2TX

Plase word groter, bewerkingstyd word minder, diesel word duurder en bewaringsbewerking word al hoe belangriker. Soms het ՚n boer nodig om deur reste te sny, soms wil hy ՚n tandbewerking doen en dikwels is albei nodig.

Met die Amazone Ceus-2TX kan jy al die uitdagings vasvat en nog betyds klaarmaak om Saterdag rugby te kyk!

By Val Boeredag het die boere omtrent kluite opgeskop om na dié veelsydige masjien se werking te kyk. Ruben van der Merwe, produkspesialis van Falcon Agricultural Equipment, het verduidelik dat Amazone hulle hoë-spoedskottelwerktuig, Catros, en hulle tandwerktuig, Cenius, gekombineer het om die alles-in-een-bewerker te maak.

“Dit is perfek vir plase wat baie organiese materiaal en stoppels het wat ingewerk moet word, maar wat maklik ՚n tandwerktuig sal verstop,” verduidelik Ruben.

Die beste van alles is dat jy nie die masjien in die skuur hoef te laat staan as jy in sekere lande net ՚n skottel- of tandbewerking wil doen nie, want jy kan dele van die masjien uit aksie stel!

Ruben van der Merwe van Falcon Agricultural Equipment sê, soos die ander toerusting van Amazone, is daar voorsiening gemaak vir boere se uitdagings en gerief met die minimum onderhoud.

Só werk die Ceus-2TX

Daar is twee rye skottels voor wat verspringend geposisioneer is vir ՚n rywydte van 12,5 cm. Die voorste ry skottels het ՚n aggressiewe 17° invalshoek en die agterste ry dring die grond teen 14° in. Dit beteken dat die organiese materiaal intensief gesny en versprei word om in die boonste lagie grond gemeng te word waar dit kan ontbind om grondtoestande vir ontkieming en groei te verbeter.

Die diepte en aggressiwiteit van die skottelbewerking word op die parallel-skakeling gestel en kan wissel van 5 tot 14 cm, of dit kan heeltemal opgelig word om nie te werk nie wanneer jy net die tande wil gebruik. Die gehapte skottels het ՚n deursnit van 510 mm.

Ruben sê: “Die skottels voor het dubbellaers met olie gevul en geseël. Dit is ՚n duursame, onderhoudvrye produk. Elke skottelarm is onafhanklik geveer, en rubberbuffers bied beskerming teen klippe en sorg vir goeie kontoervolging.”

Agter die skottels volg die tandgedeelte van die werktuig.

“Die raamhoogte is 800 mm en daar is ՚n ruimte van 400 mm tussen die tande, wat sorg vir goeie materiaalvloei. Elke tand het ՚n 600 kg wegbreekaksie en as hy meer as 30 cm swaai, is daar ook ՚n breekboutjie ingebou om die werktuig te beskerm,” verduidelik Ruben.

Die werkdiepte van die C-Mix Super-tande is 300 mm en skare is beskikbaar vanaf 40 mm tot 350 mm, verhard of nie. Met die C-Mix-Clip kan die tande maklik en vinnig geruil word sonder om ՚n gereedskapskis saam te sleep.

Vir die werktuie van 6 en 7 meter wyd is daar ՚n bykomende stel steunwiele om seker te maak die werktuig loop glad en op die gestelde diepte. Vastrap deur die wiele word opgehef deur ՚n tand reg agter elke wiel.

Die hele tandeseksie kan ook opgelig word as jy net ՚n skottelegaksie benodig.

Agter die tande is daar toemaakskottels of geveerde harke wat die grond gelyk maak en dit word gevolg deur ՚n stel rollers van jou keuse, afhangend van jou grondtoestand. Die rollers word ook gebruik vir dieptebeheer.

In werklike nat toestande kan die masjien ook sonder rollers werk, dan neem die wiele, en veral die middelgemonteerde oorgroot wiel, die dieptebeheer oor. Hierdie wiel maak ook kort draaie op die wenakker en goeie padgedrag moontlik.

Die werktuig het ՚n werkspoed van 8 tot 15 km/u en benodig ՚n trekker van omtrent 60 kW per meter werkswydte. Dit is beskikbaar in werkswydtes van 4 tot 7 meter.

Al die dele van die Ceus-2TX in werking.

So kan die tande gelig word vir saadbedvoorbereiding met die skottels en rollers.

Die masjien kan ook net vir ՚n tandbewerking en sonder ‘n roller gebruik word.

Kry jou alles-in-een-Amazone-oplossing by jou naaste Falcon-handelaar of skakel 033-330-5787 vir meer inligting. Besoek ook www.falconequipment.co.za om na hulle ander toerustingreekse te kyk.