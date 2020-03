Falcon: 35 jaar van ons vernuwing vir jou sukses

This post is also available in: English

Vanjaar vier Falcon, die bekende verskaffer van landboutoerusting, 35 jaar van diens aan ons boere deur vernuwing, gehalte en betroubaarheid. Falcon se wye handelaarsnetwerk en toewyding aan landbou is ’n bate vir boere regoor die land.

Falcon se mense is trots daarop en dankbaar dat hulle in die 35 jaar kon meehelp om vir talle boere sukses te verseker. Ons lewe in ’n tyd waar “weggooi” en “vervang eerder as herstel” die wagwoord geword het en waar talle vervaardigers hulle sakeplanne rondom beplande veroudering en beperkte produkleeftyd saamstel. Falcon is trots daarop dat die praktyk van weggooi geen plek in hulle maatskappy het nie.

Falcon is trots op die langlewendheid en duursaamheid van hulle werktuie en glo dat hierdie unieke eienskappe verdien om gevier te word.

“Ons is trots op ons reputasie van ‘gebou om te hou’ en die betroubaarheid wat Falcon vir meer as drie dekades vir boere bied,” sê Steve Thurtell, direkteur van Falcon.

“Hierdie stewige reputasie stel die standard in die bedryf en word aangevul deur ons etiese, respekvolle en professionele optrede wat die grondslag van al ons sakebedrywighede vorm en deel van ons DNS is. Dit is wat ons Falcon maak, en ons sal oor die dekades wat kom voortgaan om hierdie diens aan ons klante te bied.”

Sedert sy stigting in 1985 het die maatskappy vele veranderinge ervaar om van ’n klein familiesaak te groei tot een van die voorste vervaardigers en verspreiders van hoogs gevorderde landbouwerktuie.

Falcon het ’n sterk vastrapplek in Sub-Sahara Afrika en voer produkte na tien ander Afrikalande uit. In Suid-Afrika het Falcon ’n indrukwekkende netwerk van meer as 350 gemagtigde handelaars waarvan ongeveer 110 toegewyde meganisasiehandelaars is.

Die Falcon- en Locust-werktuigreekse word plaaslik vervaardig volgens ’n deurlopende program van vernuwing en verbetering sodat dit deurgaans aan boere se veranderende behoeftes voldoen.

Falcon voer ook ’n reeks werktuie in om die plaaslik-vervaardigdes aan te vul. Hieronder tel Amazone, die leiers van Duitse ingenieursvernuf met ’n reeks strooiers, spuite, snyers en grondbewerkingswerktuie, sowel as Votex-stokkiekappers vanuit Nederland.

Falcon verskaf al die egte Falcon en Amazone-onderdele wat die boer nodig het om deurgaans te bly boer met die minimum staantyd. Dit is Falcon se voorneme om in die toekoms steeds nuwe produkte en dienste te ontwerp om in dielandboubedryf van Afrika se veranderende behoeftes te voorsien.

Steve sê: “Ons prioriteit is om ons professionele sakebenadering voort te sit om nuwe tegnologie, ontwikkelings en oplossings te vind om steeds aan die voorpunt te beweeg in veranderende omstandighede.”