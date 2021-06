Faktore wat effektiewe watergebruik van besproeiingsmielies kan beïnvloed.

This post is also available in: English

Artikel voorsien

Deur AJ Steyn (Pioneer Veldagronoom)

Omdat ons in ‘n waterskaars land graan onder besproeiing produseer, het dit belangrik geword om waterverbruik tussen kultivars en populasies te ondersoek, tesame met beter monitering van besproeiingsvolumes.

Navorsing uit die VSA het bewys dat oorbesproeiing opbrengsverliese kan meebring agv verhoogde plantstres, voedingstofloging, hoër siekte-insidensie en meer anaerobiese grondtoestande (Shanahan J. et. al.Crop Insights Vol 25 nr. 13).

Wanneer somergrane soos mielies onder besproeiing verbou word, is evapotranspirasie en totale waterverbruik relatief hoog in vergelyking met gewasse soos koring wat in ‘n koue tyd verbou word. Goeie waterverbruiksdoeltreffendheid (WVD) is noodsaaklik. Dit wissel egter tussen seisoene, en veral die totale aantal hitte-eenhede speel ‘n groot rol. Die mielieplant word deur sy groeistadia gedryf deur hitte-eenhede, en nie aantal dae as sulks – soos in die algemeen aanvaar nie. Hoe warmer die seisoen hoe meer water word verbruik, maar hoe hoër is die opbrengste asook WVD.

Pioneer kultivars P1197YHR en P1257YHR standproef

In die 2019-20 seisoen is ‘n waterverbruiksproef in die Luckhoff area geplant. Twee nuwe besproeiingskultivars naamlik P1197YHR en P1257YHR van Pioneer is aangeplant teen 90 000, 95 000 en 100 000 plante/ha. Figuur 1 dui die opbrengste per hektaar aan van die kultivars gesamentlik per plantestand.

Figuur 1: Opbrengs per plantestand van P1197YHR en P1257YHR

Bemesting, plantdatum en grondtipe

Plantdatum: 18/12/2019 en Bemesting (kg/ha) : N = 320 P= 84 K = 96

Alluviale riviersand: Clovelly dieper as 2 m (10% klei)

Uit Figuur 1 is dit duidelik dat albei kultivars die beste gevaar het by 95 000 stand. Die seisoen was egter koel en bewolk met relatief minder hitte-eenhede wat die relatief laer opbrengste verklaar vir die gebied.

Waterverbruik per plantpopulasie

Figuur 2 dui aan dat die 95 000 stand ook die meeste water gebruik het.

Figuur 2: Watergebruik (mm) per plantpopulasie

Waterverbruiksdoeltreffendheid: kg graan per mm water gebruik

Alhoewel die 95 000 stand die meeste water gebruik het, lewer dit die beste WVD omdat die opbrengs beter is.

Figuur 3: Waterverbruiksdoeltreffendheid per populasie

Opbrengs per kultivar

Figuur 4: Gemiddelde opbrengs per kultivar

Watergebruik per kultivar

Figuur 5: Totale watergebruik per kultivar

WVD per kultivar

Figuur 6: Waterverbruiksdoeltreffendheid (WVD) per kultivar

WVD van 2018-19 proef (vorige seisoen) in dieselfde omgewing

Figuur 7: Waterverbruiksdoeltreffendheid per kultivar (2018-19 seisoen)

Gevolgtrekking

Wanneer die WVD van twee opeenvolgende seisoene in dieselfde omgewing vergelyk word, met dieselfde kultivar, P1197YHR wat in altwee proewe gebruik is, verskil dit drasties. Die warm 2018-19 seisoen met heelwat meer hitte-eenhede het drasties beter presteer. Die bemesting was baie in dieselfde orde met die grootste verskil die grondtipe. Hierdie proef is geplant op vlak, swaar grond, maar die proewe is binne 2 km van mekaar af. Produsente het nie beheer oor die invloed van klimaat nie – dit kan opbrengs en WVD drasties beïnvloed – al word behandelings dieselfde gehou.

WVD kan dus tussen seisoene verskil per kultivar, maar binne ‘n seisoen sal kultivarverskille voorkom. Die kultivar met die beste opbrengs het gewoonlik ook die beste WVD. Daarom streef Pioneer voortdurend om kultivars met top opbrengste aan produsente te verskaf.

Verwysings:

1) Shanahan J. Ph.D et al. Features of the Encirca Yield Water Management Service. Crop Insights Vol 25 Nr 13

2) Irricheck, Vanderkloof

