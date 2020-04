Equus Supreme-perdesleepwa: Gebore uit ’n liefde vir perde

This post is also available in: English

deur Bernard Uys, Emmanuel Trailers

’n Perdesleepwa gaan oor sy kosbare inhoud wat vervoer moet word, maar ook oor die mense wat die perde hanteer. Vir almal, die perdehanteerder, die persoon wat die sleepwerk doen en uiteraard die perd, moet ’n perdewa veilig, gerieflik en duursaam wees.

Emmanual Trailers het na jarelange ondervinding die merkwaardige Equus Supreme ontwikkel. Gebou uit die beste aluminium, soos vliegtuigontwerpingenieurs sal getuig, (onderstel en raam van 6082T6-aluminium), is hierdie perdewa uniek in die mark. Uitstekende aluminiumwerk en sweistegniek is bespeurbaar vanaf die trekbalke, onderstel, vloer en tot bo by die dak. Gebuigde vierkantpyp van aluminium, wat die raamwerk voltooi van voor tot agter en in die dak, gee aan hierdie perdewa sy unieke vorm en verstewig die onderstel. Die spesiale neus-ontwerp maak die wa vaartbelyn en maklik om te sleep.

Noukeurig bepaalde wielplasing en Rubex-vering verskaf ’n stabiele rit onder en sonder vrag, met uitskakeling van tipiese swaai-aksies soos dikwels die ervaring is met swaargewig sleepaksies.

In die hegting van die kant- en dakpanele word ruimskoots gebruik gemaak van Sikaflex 221 en spesiale skroewe, wat sterk heg en goed seël. Polietileen word vir bussies en ander toepassings gebruik, wat aan die bewegende dele, soos skarniere en skuiwers, ’n knus sluiting en hegting verleen. Dit verhoed dat metale op mekaar skuur of kap en skakel geraas wat perde kan ontsenu uit.

’n Perd wat ’n stil, geraasvrye rit het, is oor die algemeen meer rustig. As gevolg van die digtheid en stabiliteit van alle meganiese werkende dele van die perdewa is dit stil en die leeftyd van metale word verleng.

Die binnewande en middelpaneel van die perdestaanplekke is opgestop om aan die perde ’n sagte vervoerkajuit te gee. Die kantpanele kan afgeslaan word om lekker kampbedjies te vorm vir wie ook al ’n bietjie na ’n ver reis wil rus.

Twee digte voersakke hou die padkos vir die perde tydens vervoer en die perdewa het ook ’n saalkas waarin twee saals en toebehore vervoer kan word.

Elke perdewa word op bestelling gebou en die knippe, houtverfraaiings, borsstutte en pilaar van soliede hout gee aan elke perdewa sy eie unieke identiteit.

Daar is ’n reeks opsies wat elke kliënt aan sy perdewa kan laat aanbring, onder meer:

• Allooiwielnawe in die plek van die standaard staalnawe.

• Verskillende kleure plate wat van ’n kleurkaart gekies kan word.

• Waterkanhouers met kanne op die modderskerms.

• ’n Netjies gemonteerde kamera vir die bestuurder om perdegedrag te moniteer.

• ’n Volledige geëlektrifiseerde perdekampie met sy aluminiumpale netjies ingepas binne die raamwerk van die perdewa.

• ’n Tent wat ‘n heerlike beskutting bied teen die son terwyl perdebedrywighede aan die gang is.

Wenke vir gemaklike, veilige sleepwerk

Uit die aard van die liggewigeienskappe van aluminium, saam met die korrekte sleepvoorskrif, is die sleepvermoë van dié perdewa uitmuntend.

Die perdewa se onderstel moet altyd presies horisontaal wees wanneer dit aan die sleepvoertuig gehaak is. Om die horisontale vlak te verkry, moet die bestuurder die sleephak aan die voertuig hoër of laer stel totdat die korrekte horisontale lyn op die onderstel verkry word. Vir hierdie doel bied die mark voorafvervaardigde staalplate met verstelgate wat die haakverskuiwings moontlik maak.

Die perdewa het ’n dubbelas en die presiese horisontale sleepposisie sorg dat al vier wiele die vrag ondersteun. Vir verdere bevordering van gemaklike sleepaksie, moet die banddruk van al die wiele presies dieselfde wees. Sagter vering vir grondpadry kan verkry word deur die banddruk te verminder.

Vir veiligheid moet die perdewa altyd gehaak wees wanneer perde gelaai word. Perde moet nooit gelaai word terwyl die perdewa afgehaak is en op sy neuswiel staan nie – dit is onstabiel en die neuswiel kan nie die perde se gewig saam met die wa se gewig hanteer nie.

Tydens die vervoer van die perde moet ag geslaan word op die gewig van die perd teenoor die bewegende perdewa. Die perd kan nie skerp, onstabiele draai- en stopaksies hanteer nie. Dit maak die perd onnodig sku vir ’n perdewa en onrustig tydens vervoer. Maak seker om stadig te stop met die sleepvoertuig. Die ingeboude meganiese remstelsel van die perdewa help om ’n stabiele stopaksie uit te voer.

Sorg altyd dat die waarskuwings-ligte van die perdewa voor elke rit nagegaan word en dat die banddruk – asook die noodwiel se druk ‒ reg is. Gaan al die knippe om die perdewa na om seker te maak almal is in die sluitposisie met die deure ordentlik gehaak.

Elke perdewa van Emmanuel Trailers is spesiaal, ’n kunswerk wat vervaardig word om voortreflike diens te lewer aan eienaar en perd. Besoek www.emmanueltrailers.co.za vir meer inligting.