Derduisende voertuiggeesdriftiges het onlangs na NASREC, Johannesburg, gestroom vir die Automechanika-skou.

Dié internasionale byeenkoms het uitstallers gelok van Australiё, Pole, Sjina, Pakistan, Duitsland, die VSA en nog meer lande – altesaam 27 lande met meer as 600 uitstallers!

Nuwe voertuie, soos die Foton FT10-vragmotor van Powerstar, is bekend gestel en gratis opleidingsessies is gedurende die skou aangebied vir enigeen wat dit wou bywoon.

Die nuwe FAW 6.130 FL-vragmotor met sy Cummins-enjin wat 96 kW lewer, is uiters geskik vir die landboumark. Hy vervoer 3,5 ton met gemak.

Besoekers aan die Automechanika-skou kon ook na ’n paar voorbeelde van die vorige era kom kyk, want mooi was nog nooit lelik nie!

Robbie Shaw, David Terry en Max de Lorm van RAM Mounts verduidelik presies hoe maklik hulle bal-en-klou patent help om enige skerm op enige oppervlak vas te sit.

Verskeie opleidingsessies is tydens die Automechanika-skou aangebied en enigiemand kon dit gratis bywoon. Kenners het meer as 30 onderwerpe by hierdie opleidingsessies aangebied.

Frans Muller, Jannie Grundling, Ernest Simon, Frikkie Jamneck en Hendrik Jamneck van Probe staan gereed om belangstellendes te verduidelik hoe dié maatskappy se toerusting die perfekte kragoplossing bied.

Launch is ’n gesoute maatskappy wat toerusting verskaf om enige motorwerkswinkel se taak makliker te maak. Launch verskaf ook handgereedskap van goeie gehalte vir die werktuigkundige.