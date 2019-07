Enige gewas se droom: Orthman maak die ideale saadbed

This post is also available in: English

Strookbewerking doen presies wat die naam sê. Net die plantstrook word bewerk en die res van die land bly lê met plantreste en al.

By Val Boeredag het Brian Nieuwoudt, streekbestuurder van Orthman, die drie belangrikste beginsels van strookbewerking aan boere verduidelik.

Die beginsels is:

1. Ideale saadbed

Geen kommersiële boer kan dit bekostig dat saad nie eenvormig ontkiem en groei nie. Teen strooptyd moet die mielies soos soldaatjies in rye regop staan met hulle koppe almal ewe hoog sodat die boer se pennies in die stroper val en nie op die grond nie. Dit beteken dat elke plantjie in die beste moontlike omstandighede moet ontkiem en groei en dit is wat die Orthman 1tRIPr vir jou bied.

Die strook wat bewerk word vorm die ideale saadbed; dit is ferm, maar deurlug, sonder kluite en diep genoeg dat daar nie bankvorming is nie, en dit geniet al die voordele van die biologiese materiaal wat in die grond teruggeplaas word.

2. Ideale kunsmisplasing

Die Orthman kan in almal se boerderypraktyke inpas, het Brian aan boere op Val Boeredag vertel: “Dit hang van jou af watter tyd van die jaar jy wil bewerk en kunsmis plaas; hierdie tyd net na stroop of net voor die plantseisoen. Jy kan die masjien gebruik om gas of stadig vrystellende kunsmis vooraf te plaas en die materiaal kans te gee om af te breek in die grond voor planttyd, of jy kan nader aan planttyd of selfs tydens planttyd bewerk en kunsmis plaas.”

Met planttyd kan die kunsmis op die regte diepte geplaas word onder of skuins onder die saad om op die regte tyd beskikbaar te wees wanneer die plantjie se groeiende wortels dit nodig het.

3. Wortelsone-kondisionering

Die kondisionering van die wortelsone is baie belangrik, want saam met sonenergie is dit die plek waar jou plant sy voeding moet kry en homself moet anker. Die Orthman kan tot so diep as 350 mm bewerk, afhangende van die soort grond, en kunsmis kan van 300 tot 350 mm diep geplaas word.

“Die diepte word op jou dieptebeheerband gestel, die kouter sny deur die reste en die grond en dan kry jy ’n stel ry-oopmakers wat jy ook kan stel afhangend van hoeveel reste op die grond is en of dit mielies of koring is. Jy kan dit ook afhaal as daar nie baie reste is nie,” sê Brian.

Die tand breek verdigtingslae op en baan die weg vir goeie, eweredige kunsmisplasing. Elke tandeenheid het ’n verstelbare wegbreekaksie met blitsige outomatiese herstel, maar as daar nie kans is vir klipskade nie, kan jy hom vasbout.

Twee gegolfde kouters rond die saadbedding vertikaal af en help om lugpakkies in die grond te breek en die saadbed fyn te maak. Brian sê hulle noem dit ’n “lift en pinch-aksie”. ’n Roller breek dan die kluite wat opgestoot het en vorm ’n ferm saadbed. Daar is verskillende soorte rollers wat gekies kan word vir jou soort grond.

Die ry-eenhede is met parallelskakels aan die balk gemonteer om deurgaans die regte diepte te handhaaf.

Die masjien is beskikbaar in wydtes van 4 tot 16 rye. Orthman het ook ’n spesiale kunsmiskas wat die strookbewerker tot sy volle potensiaal neem, of ’n boer kan sy eie houer vir die toediening van vloeibare kunsmis of korrelkunsmis gebruik.

Die 8-ry Orthman 1tRIPr en die John Deere 1750-planter is ook ideale pasmaats waarmee jy in een beweging kan bewerk, bemes en plant.

Die werktuig benodig ongeveer 20 kW trekkerkrag per ry en kan teen 9 km/u in een beweging bewerk, bemes en plant met groot besparings op jou dieselrekening.

Kontak Brian Nieuwoudt vir jou strookbewerkingsoplossing by 076-283-0766, 012-940-2155. Besoek ook www.orthman.com en kyk na die video op www.proagri.co.za.