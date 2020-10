ELB maak slootgrou maklik

This post is also available in: English

Wys my die plaas wat nie gereeld slote nodig het vir pype of kabels nie. Maar om die slote met die hand te laat grawe, is ’n omslagtige, duur, tydsame en onbevredigende proses. Maar die landboutoerustingverskaffer, ELB Equipment, het goeie nuus vir boere. Hulle Ditch Witch C24Xloopgrawer doen lag-lag die werk van tien flukse werkers.

Dié klein masjien grawe dieper, is meer akkuraat en sorg vir steiler en netjieser mure as wat pikke en grawe ooit kan vermag. Grond wat uit die sloot verwyder word, word ook fyner gesny as grond wat met die hand uitgegrawe is. Dit word dus makliker en netjieser teruggevul nadat pype of kabels gelê is.

ELB Equipment se nasionale verkoopsbestuurder vir Ditch Witch, Keith Smith, sê: “Loopgrawers kom al ’n lang pad sedert Ditch Witch die wêreld se eerste suksesvolle loopgrawer bekend gestel het. Na dekades van ontwikkeling bly die maatskappy steeds op die voorpunt van tegnologie met ’n wye verskeidenheid toerusting wat geskik is vir verskillende toepassings en terreine.”

Wees meer produktief met die Ditch Witch

“Boere van vandag verwag beter produktiwiteit van hulle werksmag en neem eerder werkers in om hul produkte te plant, te versorg of te oes as om dae lank met pikke en grawe te swoeg,” voeg Keith by.

Afhangend van die gebied kan die Ditch Witch C24X groot getalle werkers losmaak vir ander werk sonder om een keer te rus. Boonop is dit ’n duursame werktuig wat maklik is om te beheer en wat min onderhoud vereis. Hy hoef nie eers elke dag ‘n smeringsproses deur te gaan nie.

“Die masjien se Honda GX690-petrolenjin is maklik om te versien en is gebou om te hou in rowwe Afrikatoestande. Dit is ook klein genoeg om in klein ruimtes in te pas. Die masjien is 900 mm wyd en kan daarom deur skuurdeure en voetgangershekke pas. Die masjien se krag en stabiliteit dra daartoe by dat hy vinnig grawe.

“Die werktuig se unieke CX Trackontwerp verseker beter vastrap en beweeglikheid in tipiese boerdery-omstandighede met ’n reikbalk van 900 mm wat slote met ’n breedte van 90 tot 150 mm kan uitgrawe. Dit is ideaal vir besproeiingspype, elektriese kabels en ander toepassings. In hierdie aanwendings gooi die loopgrawer die grond netjies langs die sloot sodat dit maklik teruggevul kan word nadat die pyp of kabel gelê is. Waar nodig, is daar selfs ’n terugvulaanhegstuk wat die sloot flinker en meer akkuraat toegooi,” sê Keith.

Grawe dieper en wyer

ELB Equipment het ook die beste oplossing vir groter toepassings: Die Ditch Witch RT45 Ride-On grawe meer as ’n meter diep en 150 tot 300 mm breed. Dit maak die werktuig geskik vir ‛n wyer reeks gebruike soos besproeiing, nutsdienste, kabels, omheinings, fondasies en nog baie meer toepassings. Boere waardeer ook die waarde van sy permanente 4X4-aandrywing en kragtige Deutz-dieselenjin vir robuuste en betroubare werking in landboutoepassings.

Nog ’n welkome kenmerk wat die waarde van die werktuig verhoog, is die feit dat die reikbalk hidroulies skuins verstel kan word sodat jy knap langs ’n muur, heining of kanaal kan grawe. Die standaardmodel het ook ’n hidroulies beheerde terugvulskraper waarmee die grond maklik in die sloot teruggevul kan word nadat die pyp of kabel gelê is.

Ten spyte van die masjien se grootte is hy nie ingewikkeld nie en verg hy min inspanning van die operateur. Nadat die aanvanklike diepte en spoed verstel is, is al wat oorbly om die werktuig te stuur. Daarbenewens het die veelsydige masjien ’n aantal ander nuttige toebehore wat afhangend van die toepassing daaraan geheg kan word, insluitend trugrawers, sae, ploeë en mikroloopgrawers.

Die veelsydigheid en duursaamheid van albei modelle maak hulle ideale plaastoerusting vir boere, ook as hulle ’n ekstra inkomste wil verdien deur vir hulle bure slote te grawe.

Huur ’n slootgrouer

Keith sê: “Ons kry ook baie belangstelling van koöperasies regoor die land wat dit oorweeg om die toerusing aan boere te verhuur. In so geval is dit goed om saam met ’n groot, gevestigde maatskappy soos ELB Equipment met hulle uitgebreide voetspoor regoor Suidelike Afrika te werk. Dit beteken dat tegniese raad, onderdele en dienste altyd naby en gou beskikbaar sal wees.”

Kontak Keith Smith van ELB Equipment vir meer inligting by 011-306-0700, keiths@elbquip.co.za, of besoek hulle webwerf by www.elbequipment.com