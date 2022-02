Eksterne parasiete in vee Deel 1: Bosluise – veeboerdery se las

Bosluise hou ՚n gevaar in vir mens en dier en hulle kan die winsgewendheid van jou boerdery ernstig benadeel.

Verskeie bosluisspesies kom in Suider Afrika voor, en dit is soms moeilik om elkeen te identifiseer. Die rede hiervoor is omdat ՚n bosluis se voorkoms kan verskil van sy lewensfase en geslag, maar hulle lyk min of meer dieselfde wanneer hulle vol bloed gesuig is.

Tabel 1: Bosluisgroepe met die verskillende spesies en siektes wat hulle kan oordra.

Daar is ՚n paar maniere om bosluisbeheer toe te pas. Die opsie wat die beste vir jou boerdery sal wees sal afhang van:

Die tipe boerdery

Die ligging van jou boerdery

Die bosluisspesie wat op jou plaas voorkom

Die tipe bosluissiekte wat in jou distrik voorkom

Die ras van jou vee

As jy weet wat die soort bosluise is wat op jou plaas voorkom, help dit jou om die risiko’s en moontlike besmetting te voorkom.

Sommige spesies word geken as bosluisgroepe wat slegs op een gasheer voed, of op twee, of drie gashere soos in tabel 1.

Tipes bosluise

Afrika-bloubosluis (Boophilus decoloratus) en pantropiese bloubosluis (Boophilus microplus)

Die Afrika-bloubosluis is wyd versprei oor Suidelike Afrika en kom voor in die Bosveld, Laeveld, die Vrystaat, asook al langs die kus van die Weskaap na die oostelike kus. Hulle verspreiding word beperk deur droë toestande. Die bloubosluiswyfies is langwerpig en hulle kleur is blou-groen.

Afrika-bloubosluis (Boophilus decoloratus) mannetjie (a) en wyfie (b). (Bron: Tick Identification Key on Animaldisease.org)

Die hoofgasheer van bloubosluise is beeste, maar hulle kan ook op skape en bokke gesien word. Hierdie bosluise heg hulle gewoonlik aan op ՚n dier se nek, keelvel, onderlyn en lieste. Die bloubosluis hou vir diere die gevaar van rooiwater en anaplasmose (bosluisgalsiekte), asook bloedarmoede, in.

Boere wat probleme met hierdie spesie ervaar kan diere in die lente behandel met ՚n ivermektienspuitmiddel of ՚n opgietmiddel. In die somer- en herfsmaande kan ՚n opgietmiddel of dip ingespan word, wat toegedien kan word met tussenposes van drie weke. Dit is belangrik dat bosluise in al die lewenstadiums blootgestel word aan die middels. Behandelingsmiddels kan afgewissel word om te verhoed dat weerstandbiedende bosluise verskyn.

Bontbosluise (Amblyomma hebraeum)

Bontbosluise word in die noordelike en oostelike dele van Suidelike Afrika aangetref, waar die klimaat warm is met ՚n hoë reënval. Die skaduwees van hierdie streke se plantegroei is aanloklik vir die bosluise.

Bontbosluise (Amblyomma hebraeum). Links, wyfie, regs, mannetjie.

(Bron: Africa Wild)

Die geslagte van die bontbosluis verskil. Waar mannetjies ՚n bont patroon regoor die lyf het, het die wyfie slegs ՚n bont skild. Andersins is die lyf geelgroen en die bene bedek met oranje en bruin strepies. Hierdie driegasheerbosluis word egter moeilik uitgeken wanneer dit volgesuig is.

Die bosluis se hoofgashere is beeste, bokke en skape. Op beeste byt hulle meestal aan op die maag, lieste, oksels, anus en stertwortel vas. Nimfe kan ook op die diere se pote voorkom. Larwes, daarenteen, verkies die kop, neusspieël, pote, bene en nek. By skape verkies die bosluise die hare agter kloue, lieste, oksels, borsbeen en om die anus. Volwasse bosluise heg aan by die onderlyn en lieste van bokke, die nimfe by die pote en bene, en die larwes op pote, bene en ore.

Bontbosluise is draers van die organisme wat hartwater veroorsaak (Cowdria ruminatium), en ook die organisme wat bosluiskoors by mense veroorsaak. Hulle lang monddele beskadig nie net die dier se huid nie, maar veroorsaak ook absesse. Omdat hulle in groepe aangetref word, beskadig die bosluise ook uiers, spene en skedes.

Die beste beheer van bontbosluise is om diere gereeld gedurende die somer te behandel. Dit kan chemies deur dompeldip, spuitgange of meganiese spuite, opgietmiddels of kolbehandelings beheer word.

Bruinoorbosluis (Rhipicepalus appendiculatus)

Die bruinoorbosluise word ook in hoëreënvalgebiede aangetref waar daar ruie plantegroei is wat hoofsaaklik uit savanna-tipe omgewings bestaan. Dit sluit in die oostelike, sentrale en suidelike kusgebied van Suid-Afrika, asook die noordelike dele.

Dié driegasheerbosluise kom hoofsaaklik op beeste voor en kan uitgeken word aan hulle middelmatige grootte en lang monddele. Mannetjies se pote word toenemend groter na agter. Hulle is verantwoordelik vir die verspreiding van vergiftiging en oorbeskadiging, maar ook sekondêre spykerwurmbesmetting.

Net soos met die bontbosluise kan ՚n dipprogram gebruik word om hulle te beheer. Die bees se kop en ore moet goed benat word tydens die proses, waarna die ore met bosluisghries of ՚n opgietmiddel behandel kan word.

Rooipootbosluise (Rhipicephalus evertsi)

Rooipootbosluise kom wyd voor. Hulle word aangetref in die oostelike dele van Suid-Afrika en al langs die suide vanaf die Weskaap.

Rooipootbosluis (Rhipicephalus evertsi). (Bron: Daktaridudu, Wikimedia commons)

Hierdie tweegasheerbosluis word uitgeken aan sy blink, bruin voorkoms en rooi bene. Rooipootbosluise parasiteer op beeste, skape en bokke. Volwassenes heg hulle gewoonlik aan die gasheer se stert of anus vas, en larwes kruip diep in die dier se oorkanaal in. Rooipootbosluise is verantwoordelik vir die oordrag van bosluisoordraagbare galsiekte (anaplasmose) en beskadiging van diere se ore. Hulle veroorsaak ook lentelamverlamming onder skape.

Die aanhegtingsplekke van hierdie spesie maak beheer moeilik. Daarom word deeglike kolbehandeling van die stert en ore aanbeveel.

Blinkbruinbosluis (Rhipicephalus simus)

Die blinkbruinbosluis het ՚n soortgelyke verspreiding as die rooipootbosluis, en is meer algemeen in die nat, oostelike gebiede van Suidelike Afrika. Hulle hou gevaar in vir bokke, beeste en skape waar hulle tussen die kloue inkruip.

By beeste dra hulle bosluisoordraagbare galsiekte (anaplasmose) oor, maar hulle bytwonde kan by alle diere bakteriële besmetting veroorsaak, wat tot sweerklou lei. As die besmetting na die gewrigte versprei, raak diere mank en verloor kondisie.

Gereelde voetbaddens en die aanwending van opgietmiddels om die kloue word dus aanbeveel.

Bruin-verlammingsbosluis (Rhipicephalus warburtoni)

Die bruin verlammingsbosluis is beperk tot die Noord-Kaap, Vrystaat en Barkly-Oos-gebied. Die volwasse stadia van hierdie driegasheerbosluis beïnvloed Angorabokke.

Bontpootbosluise (Hyalomma marginatum rufipes (a); Hyalomma

trancatum(b)).(Bron: Africa Wild)

Hulle klim in die ore van jong bokkies, maar heg ook graag aan die kop, nek en bors van hulle gasheer vas. Soos die naam aandui, veroorsaak die bosluise verlamming, maar dit kan ook dodelik wees. Kolbehandeling van die kop, nek en ore is dus belangrik.

Bontpootbosluise (Hyalomma marginatum rufipes; Hyalomma trancatum)

Bontpootbosluise is wyd verspreid oor die droër dele van Suidelike Afrika. Die bosluis wissel in grootte, maar kan uitgeken word aan sy blinkbruin kleur, lang monddele en die wit- en rooigestreepte pote.

Dié tweegasheerbosluis byt aan die onderlyn, anus, tussen die kloue, en stertpunte van beeste, skape, bokke en wild vas.

By beeste dra bontpootbosluise galsiekte en sweetsiekte by kalwers oor. Die lang monddele veroorsaak ernstige wonde wat tot absesse en spykerwurmbesmettingkan lei. Hierdie bosluis veroorsaak Kongokoors by mense.

՚n Kombinasie van kolbehandeling en dip word aanbeveel. (https://africawildforum.com/viewtopic.php?t=3516)

Karooverlammingsbosluis (ixodes rubicundus)

Die karooverlamingsbosluis se verspreiding is sporadies regdeur Suid-Afrika. Dit word hoofsaaklik verbind met die habitat waarin hulle aangetref word eerder as die klimaat, dus word verspreiding gekoppel aan spesifieke plantegroei asook primêre en sekondêre gashere soos wildsbokke, klaasneusmuise en rooihase.

Die bosluis is klein en rooibruin van kleur. Die lyf blink en die pote is aan die voorste deel van die liggaam.

Hierdie driegasheerbosluis heg aan die onderlyn, bene nek en onderkaak van diere vas. Soos die naam aandui, veroorsaak hierdie bosluis effense tot algehele verlamming as gevolg van ՚n gifstof wat hy afskei terwyl hy voed.

Om die bosluisbesmetting te beheer word aanbeveel om diere weg te hou van koppies waar die ideale plante gedurende piekseisoen groei (Februarie tot Junie). Alternatiewelik moet skape weekliks behandel word om aanhegting te voorkom. Dis belangrik om te verseker dat diere behandel word Bontpootbosluise (Hyalomma marginatum rufipes (a); Hyalomma trancatum(b)).(Bron: Africa Wild) met pensbaddens of opgietmiddels wat geregistreer is vir Karoo-verlammingsbosluise. Let op die verskillende middels vir wolskape en Angorabokke teenoor harige skape en bokke.

Sandtampan (Ornithodorus savignyi)

Sandtampan (Ornithodorus savignyi). Let op die draai van die bene na vore. (Bron: Daktaridudu, Wikimedia commons)

Die sandtampan lewe in droë streke soos die Kalahari. Hierdie sagte bosluis is plat voordat hy voed en kan uitgeken word aan die pote wat effens vorentoe gebuig is.

Beeste, skape, bokke en mense kan die parasiet kry. Hulle byte is pynlik en hulle giftige speeksel kan jong diere doodmaak.

Om besmetting te vermy kan diere elke tweede week met dip behandel word, maar om grondvoëls soos kapokkies aan te hou om die bosluise te eet is dalk meer doeltreffend.

Stekelrige oorbosluis (Otobius megnini)

Die stekelrige oorbosluis word in droë gebiede aangetref. Die nimfstadium is peervormig en harig. Dit is ook ՚n eengasheerbosluis wat vir sy hele lewensiklus op een dier bly. Vee wat geraak word sluit beeste, skape en bokke in, maar daar is ook ander gashere. Hulle voed gewoonlik in die ore.

rige oorbosluis (Otobius megnini). (Bron: Mat Pound-USDA Agricultural Research Service Country-United States, Wikimedia commons)

Wanneer ՚n dier ՚n swaar besmetting het, kan dit tot bloedarmoede en beskadigde oortrommels lei. Diere wat besmet is vreet swak en is rusteloos. Die stekelrige oorbosluis kan breinvliesontsteking veroorsaak. Alhoewel besmetting nie voorkom kan word nie, kan dit beheer word deur diere met bosluisolie te behandel.

