Eiendomsreg: President Ramaphosa praat uit twee monde

10 Junie 2021

Die weersprekende boodskappe van regeringslui, insluitend die president, oor voogdyskap en nasionalisering van grond skep kommer. Dit was die reaksie van Vrystaat Landbou (VL) nadat dit berig is dat ANC en EFF lede van die Ad Hoc komitee vir die Wysiging van Artikel 25 van die Grondwet staats-voogdyskap van alle grond voorstaan.

In sy reaksie hierop, het President Ramaphosa die konsep van voogdyskap van die staat oor grond verwerp en gesê die ANC-beleid is om grondeienaarskap te bevorder. In dieselfde asem, het die President sy steun aan die Ad Hoc-komitee se mandaat – wat daarop fokus om onteiening sonder vergoeding moontlik te maak – herbeklemtoon.

Volgens Vrystaat Landbou president, Francois Wilken, was die president se

boodskap effens bemoedigend vir sommiges maar strook dit nie met die inhoud van byvoorbeeld die nuwe Onteieningswet nie. “Dit is goed dat pres. Ramaphosa ʼn baie duidelike en sterk boodskap van private grondbesit uitstuur, maar dit moet ons nie verblind teen die realiteit van wetgewing wat die regering gaan bemagtig om privaat eienaarskap te ondermyn nie.” sê Wilken.

Vrystaat Landbou sou graag wou sien dat pres. Ramaphosa daad by sy woorde oor privaat besitreg voeg en daardie artikels wat eiendomsreg ondermyn uit nuwe onteieningswetgewing verwyder. Die verskil tussen wat pres. Ramaphosa en die komiteelede gesê het, kom daarop neer dat die Ad Hoc-komiteelede alle landsburgers se eiendomsreg wil vervreem

terwyl die president regeringsmag wat spesifieke persone of groepe kan teiken, voorstaan.

Vrystaat Landbou bly by sy posisie dat verbreding van deelname aan die

landbousektor slegs deur markgerigte beleid en markgedrewe projekte kan

plaasvind. “Ons lede is nie tweedehandse landsburgers nie en sal ons aanhou veg vir ʼn regverdige bestel waar eiendomsreg van alle landsburgers beskerm word.”, het Wilken gesê.



VL gaan sy lede bemagtig om die Vrystaatse-been en finale ronde van die publieke verhore oor die Onteieningswetsontwerp (indien dit gaan plaasvind) by te woon en beswaar in te dien oor enige verwysing na onteiening sonder vergoeding.

Bron: Vrystaat Landbou